HITY MIESIĄCA

"YELLOWJACKETS", sezon 2, premierowe odcinki w środy godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz tego samego dnia rano w serwisie CANAL+ online.

Nominowana do nagrody Emmy w siedmiu kategoriach (i do 16 innych nagród), uhonorowana dwoma Critics Choice Super Awards, produkcja SHOWTIME, której pierwszy sezon osiągał średnio ponad 5 milionów widzów tygodniowo i był drugim najczęściej streamowanym serialem w historii SHOWTIME.

Drugi sezon zaczyna się dwa miesiące po tragicznych wydarzeniach z pierwszej serii. Po katastrofie lotniczej uczennice z licealnej drużyny przebywają w odległej północnej dziczy. Surowe warunki zimy nasilają się z dnia na dzień, zasoby jedzenia są na wyczerpaniu, a poród zbliża się wielkimi krokami. Psychika nastolatek szybko się pogarsza, bo sytuacja zmusza je do podejmowania skrajnie trudnych decyzji w walce o przetrwanie. W drugiej linii czasowej, ponad dwie dekady później, śledzimy losy ocalałych, którym wydarzenia z przeszłości wciąż nie pozwalają zaznać spokoju.

W stworzonym przez Ashley Lyle i Barta Nickersona serialu występują nominowana do nagrody Emmy i Critics Choice Award Melanie Lynskey („Castle Rock”), nominowana do Oscara® i Emmy Juliette Lewis („Camping”), nominowana do Emmy Christina Ricci („Z: Początek wszystkiego”) oraz Tawny Cypress („Unforgettable”). W drugim sezonie do obsady dołączyli również Lauren Ambrose („Sześć stóp pod ziemią”, „Służąca”) i Simone Kessell („Obi-Wan Kenobi”) oraz Elijah Wood (seria „Władca pierścieni”), który pojawi się gościnnie w jednym odcinku.

"CHLEB I SÓL", premiera we wtorek 4.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Wielokrotnie nagradzany pełnometrażowy debiut Damiana Kocura. Rozpięty między dokumentem a fabułą obraz o realiach polskiego blokowiska został uhonorowany m.in. Orłem, trzema Złotymi Lwami oraz nagrodą specjalną Jury Konkursu „Horyzonty” podczas zeszłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Student akademii muzycznej, Tymek otrzymuje stypendium w Niemczech. Przed wyjazdem za granicę postanawia spędzić wakacje w rodzinnym miasteczku, gdzie wciąż mieszkają jego bliscy. Młody pianista spędza czas z bratem i dawnymi kumplami, dla których centrum spotkań towarzyskich jest osiedlowy kebab. Okazuje się, że między „lokalsami” a prowadzącymi bar obcokrajowcami panuje napięta atmosfera, a konflikt wciąż eskaluje.

Wcielający się w głównego bohatera Tymoteusz Bies („Miłość w Mieście Ogrodów") został za swoją kreację nagrodzony w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych — Jantar za odkrycie aktorskie.

"LOMBARD", premiera we wtorek 11.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Dokumentalna koprodukcja CANAL+ Polska w reżyserii Łukasza Kowalskiego, wyróżniona Orłem 2023 w kategorii „Najlepszy film dokumentalny" oraz czterema nagrodami na Millennium Docs Against Gravity.

W „polskim Detroit", Bytomiu, Jola i Wiesiek prowadzą największy w Europie lombard. Każdego dnia para walczy o przetrwanie nie tylko swojego biznesu, ale i rozpadającego się związku. Mimo ciągłych zmagań z problemami prywatnymi i zawodowymi starają się wspierać swych sąsiadów – mieszkańców zubożałej dzielnicy. Ich determinacja i empatia udowadniają, że siła tkwi we wspólnocie.

"BRATY", premiera we wtorek 18.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Pełnometrażowy debiut Marcina Filipowicza to film z gatunku „coming of age”. Czarno-biały obraz o dojrzewaniu na blokowiskach chwalony jest przede wszystkim za pełne ekspresji role obiecujących aktorów – Sebastiana Deli („W lesie dziś nie zaśnie nikt", seriale "Wilk" i „#BringBackAlice”) Huberta Miłkowskiego („Norwegian Dream”, „Hiacynt”, seriale "Kruk 2" i "Belfer" - pierwszy sezon dostępny za darmo w CANAL+ online) oraz Marty Stalmierskiej („Johnny”, „Wyrwa”, „Apokawixa”).

Pierwszy polski film osadzany w środowisku deskorolkowym opowiada o Filipie, siedemnastoletnim miłośniku jazdy na desce, którego życie zmusza do przyspieszonego dorastania. Jego matka niedawno zmarła, a pogrążonego w depresji ojca pochłaniać zaczął narkotykowy nałóg. Dodatkowo narasta konflikt między Filipem, a jego starszym bratem Bartkiem, w którego cieniu chłopak żyje od lat.

Na uwagę w "BRATACH" zasługuje muzyka, której autorem jest jeden z najważniejszych polskich producentów muzycznych, Noon. Na ścieżce dźwiękowej filmu znalazły się również utwory takich artystów, jak Pezet, Waglewski Fisz Emade i Tricky.

"SERIALE"

"SORTOWNIA", premierowe odcinki w piątki o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online.

Wstrząsający thriller osadzony w realiach oddziału ratunkowego jednego z warszawskich szpitali. Serial w reżyserii Anny Kazejak („Fucking Bornholm”, „Cudak”) powstał na podstawie scenariusza autorstwa Joanny Kozłowskiej („Wotum nieufności”), Wiktora Piątkowskiego („Wataha”, „Wojenne dziewczyny”), Moniki Powalisz („Belfer”) i Michała Wawrzeckiego („Chyłka”). Historia Jacka Wolińskiego, lekarza SOR-u, który od wielu lat w całości poświęca życie pracy. I choć medycyna z pewnością jest jego powołaniem, poczucie władzy nad ludzkim życiem doprowadza go do moralnego dylematu. Z każdym kolejnym, trafiającym na oddział ratunkowy przypadkiem jest coraz bardziej rozdarty między etyką lekarską, a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości tym, którym przewinienia mogłyby ujść na sucho.

W 8-odcinkowej produkcji CANAL+ Polska i Telewizji Polsat obok odtwórcy głównej roli Andrzeja Chyry („Wszystkie nasze strachy", „Wesele", serial „Krakowskie potwory") występują młode, wyraziste aktorki Jaśmina Polak („Fucking Bornholm", serial „Pewnego razu na krajowej jedynce"), Olga Goldys i Natalia Jędruś („Czarna owca", „Otwórz oczy"). W serialu zagrali także: Ilona Ostrowska („Pod wiatr", „To musi być miłość", serial „Ranczo"), Izabela Dąbrowska („Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", „7 uczuć", „Tonia"), Artur Barciś („Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", „Bejbis", serial „Ranczo"), Mariusz Bonaszewski („Marzec '68", „Bartkowiak", seriale „Stulecie Winnych", „Chyłka") i Marcin Czarnik („Jak pokochałam gangstera", „Iluzja", „Broad Peak").

"PURPUROWE RZEKI", sezon 3, premierowe odcinki w niedziele od 2.07 godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz kolejnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Kolejny sezon serialu zrealizowanego na podstawie bestsellerowej powieści Jeana-Christophe'a Grangé. Ten wciągający thriller przedstawia makabryczny świat pełen straszliwych zbrodni i wstrząsających rytuałów.

Po serii mrocznych, skomplikowanych i nerwowych dochodzeń komisarz Pierre Niémans i porucznik Camille Delaunay są bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek. Wybuchowy i nierozłączny duet zostaje ponownie wezwany do Francji, gdzie nowe śledztwo obudzi w nich bolesne tajemnice, o których myśleli, że zostały pogrzebane na zawsze. Zszyte ciała znalezione na neopogańskim festiwalu w górach, szalony seryjny morderca, który ponownie uwalnia wirusa Czarnej Śmierci w środku miasta... Czy Niémans i Camille wyjdą z tego bez szwanku?

W głównych rolach powracają Olivier Marchal („Nie mów nikomu”, „36”, „Jego dzielnica”) i Erika Sainte („Rogue City”, „Paryż i dziewczyna”’ „Marsylski łącznik”).

"MISS '89", premierowe odcinki w poniedziałki od 3.07 godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz kolejnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Konkursy piękności wciąż cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, szczególnie w Ameryce Łacińskiej. Rodziny, od seniorów po najmłodszych, gromadzą się wokół telewizorów, by zobaczyć, kto wywalczy koronę, a zdobywczynie tytułów stają się pierwszoligowymi celebrytkami. Odgarniając wszystkie cekiny i szarfy, serial "MISS '89" odkrywa ciemną stronę tego biznesu piękna.

Ośmioodcinkowy thriller polityczny skupia się na 32 finalistkach Miss Meksyku 1989. Grupa pięknych kobiet przeprowadza się na okazałe ranczo La Encantada, gdzie mają przygotować się do konkursu. Odseparowane od zewnętrznego świata uczestniczki poznają brutalną prawdę o jego kulisach – pełną nadużyć i przedmiotowego traktowania kobiet.

W serialu występują m.in.: Edwarda Gurrola („Miłosny bestseller”, „Niech żyje Meksyk”), Ximena Romo („To nie jest Berlin”, „Dzień Pański”, „Gloria”), Ilse Salas („Plaza Catedral”, serial „Kroniki kryminalne: Kandydat”)

"UFO", sezon 2, premierowe odcinki we wtorki od 4.07 godz. 20:00 w CANAL+ SERIALE. Cały sezon już dostępny w serwisie CANAL+ online.

Drugi sezon ekscentrycznej francuskiej komedii science-fiction osadzonej w realiach lat 70. Opowiada o przygodach marzącego o kosmicznych podróżach inżyniera, który zostaje szefem biura zajmującego się monitorowaniem niezidentyfikowanych obiektów latających.

W nowych odcinkach Didier Mathure, po tym jak na własne oczy zobaczył UFO, porzuca rodzinę oraz kierowany przez siebie GEPAN i wyrusza w podróż po Francji. Dotychczas twardo stąpający po ziemi naukowiec, teraz przemierza kraj w UFOBUSIE w poszukiwaniu kolejnych tropów kosmitów. Kiedy jego nadzieja na powodzenie misji zaczyna gasnąć, w elektrowni atomowej dochodzi do dziwnego zjawiska.

W rolę zafascynowanego kosmitami inżyniera ponownie wcielił się czterokrotnie nominowany do Cezara Melvil Poupaud („Brat i siostra”, Młodzi kochankowie”, „Lato 85”). Na ekranie towarzyszą mu m.in.: Daphné Patakia („Benedetta”, serial „Wersal. Prawo krwi”) oraz laureatka Cezara Géraldine Pailhas („Ogień i śnieg”, „Wszystko poszło dobrze”, „Młoda i piękna”).

"LETNIE NIEDZIELE"

"MIA I JA. FILM", premiera w niedzielę 2.07 o godz. 10:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Nowe przygody bohaterów znanych z popularnego serialu dla dzieci.

Kiedy przed laty Mia otrzymała od rodziców magiczną księgę, odkryła, że dzięki niej może odwiedzać zaczarowaną krainę zwaną Centopią. Od tego czasu wielokrotnie przenosiła do tego niezwykłego miejsca zamieszkałego przez niezwykle istoty -jednorożce, wróżki, elfy, ale także złe czarownice. Tym razem Mia odkrywa, że jej bransoletka zawiera czarodziejski kamień kryjący w sobie tajemnicę starożytnej przepowiedni zwiastującej zagładę Centopii. Odważna dziewczynka postanawia wyruszyć w pełną niebezpieczeństw podróż do najodleglejszego zakątka magicznej krainy i stawić czoła zupełnie nieznanemu, potężnemu wrogowi. Na szczęście u jej boku stoją wierni towarzysze, a Mia zdaje sobie sprawę, że ciemność nigdy nie zwycięży, dopóki istnieje przyjaźń i nadzieja.

"WIELKA UCIECZKA", premiera w niedzielę 9.07 o godz. 10:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Przygodowa, familijna opowieść osadzona w realiach II wojny światowej. Film powstał na motywach klasycznej prozy Edith Nesbit, brytyjskiej autorki powieści dla dzieci.

Rok 1944. Trójka rodzeństwa zostaje wysłana na bezpieczną angielską prowincję, do miasteczka Oakworth. Dzieci szybko aklimatyzują się w nowym miejscu i nawiązują relacje z rówieśnikami. W czasie jednej z zabaw na kolejowej bocznicy spotykają ukrywającego się młodego żołnierza, który musi wykonać tajną misję. Odważne rodzeństwo wraz z nowymi przyjaciółmi postanawiają mu pomóc.

Młodym aktorom na ekranie towarzyszą uznani brytyjscy artyści – dwukrotnie nominowany do Oscara Tom Courtenay („Stowarzyszenie miłośników literatury i placka z kartoflanych obierek”, „Gambit, czyli jak ograć króla”, „Złoty kompas”), zdobywczyni EMMY i nagrody BAFTA Jenny Agutter („Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz”, seriale „Z pamiętnika położnej” i „True Love”), Sheridan Smith („Łowca i Królowa Lodu”, „7:39”, serial „Mrs Biggs”) i John Bradley („Wyjdź za mnie”, „Moonfall” serial „Gra o Tron”).

"PAN ZABAWKA", premiera w niedzielę 16.07 o godz. 14:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Zwariowana familijna komedia twórcy „Lucky Luke’a” – Jamesa Hutha. Film jest remakiem kultowej „Zabawki” Francisa Vebera z 1976 roku.

Alexander to nad wyraz rozpieszczony syn miliardera. Chłopiec żyje otoczony wszystkim tym, co dziecko może sobie wymarzyć. I choć ojciec spełnia każdą zachciankę swej pociechy, relacja z synem daleka jest od ideału. Pewnego dnia rozkapryszony Alexander oznajmia, że w ramach urodzinowego prezentu chce dostać Samy’ego, pracownika firmy ojca. Od tej pory mężczyzna ma nowe służbowe zadanie – musi spędzać czas z rozkapryszonym dzieckiem szefa.

W tej zabawnej opowieści, która udowadnia, że pieniądze to nie wszystko i nie można za nie kupić np. prawdziwej przyjaźni, główne role zagrali: Simon Faliu („Skarb Mikołajka”), Jamel Debbouze („Amelia”, „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra” i „Asterix na Olimpiadzie”), Daniel Auteuil („Poznajmy się jeszcze raz”, „Napoleon i ja”).

"STWORZENI DLA SIEBIE", premiera w niedzielę 30.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Producencki, scenariopisarski i reżyserski debiut Mayim Bialik – jednej z gwiazd kultowej „Teorii wielkiego podrywu”. Za rolę neurobiolożki Amy (Bialik tak jak jej bohaterka obroniła doktorat z tej dziedziny) aktorka zdobyła cztery nominacje do Emmy oraz dwie statuetki Critics’ Choice Television.

Zapracowana rozwódka Abigail musi łączyć obowiązki zawodowe nie tylko z wychowaniem synów, ale i opieką nad toksyczną matką i coraz bardziej chorym ojcem. Stan nestora rodu pogarsza się z każdym dniem, a piętrzące się problemy zaczynają przerastać młodą kobietę. Mimo to jej brat, Nathan, nie chce słyszeć o powrocie na łono dysfunkcyjnej rodziny. Wtedy na horyzoncie pojawia się mężczyzna, który może dać Abigail tak potrzebne wsparcie.

W rolę autorytarnego, schorowanego ojca wcielił się zdobywca dwóch Oscarów i pięciu Złotych Globów Dustin Hoffman („Rain Man”, „Sprawa Kramerów”, „Absolwent”, „Poznaj naszą rodzinkę”), a w jego toksyczną małżonkę Candice Bergen („Murphy Brown”, „Wszyscy moi mężczyźni”, „Pozycja obowiązkowa”), która ma na koncie nominację do Oscara i dwa Złote Globy. Abigail zagrała Dianna Agron („Jestem numerem cztery”, serial „Glee”), z kolei w roli Nathana zobaczymy Simona Helberga, który podobnie jak reżyserka Mayim Bialik jest jedną z gwiazd serialu „Teoria wielkiego podrywu”.

FILMY AKCJI

"PRZERWANY LOT", premiera w sobotę 8.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Gerard Butler („300”, „P.S. Kocham cię”, „Brzydka prawda”) i Mike Colter („Zagłada”, seriale „Jessica Jones”, „Luke Cage”) w filmie sensacyjnym o pewnym niefortunnym locie.

Samolot pasażerski podczas lotu z Singapuru zostaje uszkodzony przez burzę. Zasiadający za sterami były pilot RAF-u, Brodie Torrance jest zmuszony do awaryjnego lądowania na tajemniczej wyspie. Kapitan wraz z pasażerami szybko odkrywają, że znaleźli się w samym środku strefy wojny. Kiedy część załogi zostaje porwana, Torrance postanawia ich uwolnić. W tym niebezpiecznym zadaniu pomaga mu Louis Gaspare - transportowany przez FBI więzień, oskarżony o morderstwo.

"ODWET", premiera w sobotę 15.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Mroczny i brutalny film, którego współscenarzystą i jednocześnie odtwórcą głównej roli jest laureat Oscara Adrien Brody („Pianista”, „O północy w Paryżu”, seriale „Chapelwaite”, „Peaky Blinders”). Współautorem scenariusza i reżyserem jest z kolei Paul Solet.

Pracownik przedsiębiorstwa oczyszczania miasta z ubogich peryferii stara się prowadzić spokojne życie, chcąc zatrzeć w pamięci niechlubną, przestępczą młodość. Przekonuje się jednak, że od demonów przeszłości nie łatwo się uwolnić. Gdy pewnego razu postanawia stanąć w obronie młodej dziewczyny, ściąga na siebie gniew lokalnego narkotykowego bossa.

Obok Brody'ego na ekranie m.in.: Glenn Fleshler (seriale „Barry”, „Billions”, „For Life”) John Bianco („Irlandczyk”, „Kto się odważy”) i Michelle Wilson (serial „Niesamowite historie”).

"HIGH HEAT", premiera w sobotę 22.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Gwiazdor legendarnego serialu „Policjanci z Miami”, który przyniósł mu Złotego Globa, Don Johnson oraz kobieta Bonda z „007 Quantum of Solace” Olga Kurylenko w sensacyjnej komedii. Akcja filmu rozgrywa się w czasie jednej nocy.

Pedantyczna szefowa kuchni Ana i jej mąż Ray są właścicielami restauracji. Mężczyzna prowadzi jednak także inne, nie do końca legalne interesy. Kiedy nie jest w stanie spłacić zaciągniętego u mafii długu, ta postanawia zniszczyć ukochany lokal Any. Nikt nie wie jednak, że kobieta skrywa pewną tajemnicę – w przeszłości była agentką KGB i jak mało kto wie, jak się bronić.

"LISTOPAD", premiera w sobotę 29.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Oparty na faktach sensacyjny obraz trzykrotnie nominowanego do Cezara Cédrica Jimeneza, twórcy cenionych przez krytyków „Północnego bastionu” i „Marsylskiego łącznika”. Film przedstawia 5 dni, podczas których oddział antyterrorystyczny prowadzi poszukiwania sprawców zamachów.

13 listopada 2015 roku w stolicy Francji dochodzi do serii krwawych ataków. Specjalny antyterrorystyczny oddział policji prowadzi zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawców, by zapobiec kolejnym zamachom.

Polowaniem na terrorystów dowodzi para policjantów, w których wcielają się laureatka dwóch Cezarów Sandrine Kiberlain („Praca, dzieci, dron”, „Dziewięć długich miesięcy”) i zdobywca Oscara® Jean Dujardin („Artysta”, „Oficer i szpieg”, „Agent specjalny: Misja Afryka”).