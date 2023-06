Reklama

Ponadto HISTORY Play, aktualnie dostępne w Szwecji na platformie Telia, zadebiutowało również na Amazon Prime Video tego samego dnia. Widzowie w tych krajach otrzymali dostęp do oferty programowej A+E Networks EMEA w ramach dodatkowej subskrypcji.

Oferta HISTORY Play

Na HISTORY Play można obejrzeć nagradzane filmy oraz serie dokumentalne, w tym "Klątwę Wyspy Dębów" (org."Curse of Oak Island"), "Ranczo kosmitów" (org."The Secret of Skinwalker Ranch"), "Niewyjaśnione tajemnice świata" (org. "The UnXplained") prowadzone przez legendarnego aktora Williama Shatnera czy"Największe tajemnice świata"(org."History’s Greatest Mysteries")z aktorem Laurence’em Fishburnem w roli gospodarza programu.

Widzowie w Polsce i Szwecji poznają fascynujące historie inspirujących bohaterów. Wraz z Rickiem i Martym Laginą wybiorą się na jedyne w swoim rodzaju poszukiwania skarbu kapitana Williama Kidda na Wyspie Dębów w Nowej Szkocji. Laurence Fishburne przedstawi najbardziej konsternujące i niewyjaśnione do dziś tajemnice historii. Natomiast William Shatner śmiało zaprowadzi tam, gdzie nie dotarł jeszcze nikt i wtajemniczy w badania rzeczy niewyjaśnionych.

Oferta Crime+Investigation Play

Crime+Investigation Play to z kolei najlepsze programy z gatunku prawdziwej zbrodni, jakie ma do zaoferowania A+E Networks EMEA. Wśród nich znajdują się takie serie jak "48 godzin" (org. "The First 48"), "Mordercze związki" (org. "Meet, Marry, Murder"), "Niepodważalne dowody zbrodni" (org. "Robbie Coltrane’s Critical Evidence") poprowadzone przez Robbiego Coltrane’a lub "Daj znać, jak będziesz w domu" (org. "#TextMeWhenYouGetHome").

Rozszerzenie zasięgu HISTORY Play i Crime+Investigation Play o Amazon Prime Video w Polsce i Szwecji jest efektem udanego wprowadzenia tychże marek w Europie Zachodniej m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.

Chcemy dzielić się naszymi programami z jak najszerszym gronem odbiorców. Bardzo cieszymy się, że dzięki platformie Amazon Prime Video będziemy mogli zaprezentować nowym widzom nasze najlepsze programy dokumentalne i true crime, szczególnie że szykujemy wysyp nowych oryginalnych produkcji - powiedziała Izabella Wiley, wiceprezeska, dyrektorka generalna A+E Networks Central & Eastern Europe.

Jak oglądać

Widzowie w Polsce i Szwecji mogą oglądać HISTORY Play oraz Crime+Investigation Play wykupując rozszerzenie subskrypcji. Miesięczna cena za każdą z marek to 7,99 zł w Polsce i 39 koron w Szwecji (cena za dostęp do jednej biblioteki HISTORY Play). Obecni użytkownicy aplikacji Amazon Prime Video mogą skorzystać z 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego i oglądać w każdej chwili na odbiornikach Smart TV, urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tabletach Fire, konsolach do gier, a także na stronach internetowych HISTORY Play i Crime Investigation Play.

Abonenci Prime mają dostęp do treści na żądanie za pośrednictwem jednego konta Prime Video. Nie muszą więc przełączać się między aplikacjami.