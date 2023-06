Wśród klasyków kina europejskiego pojawi się poetycka opowieść Bruce'a Robinsona "Withnail i ja", a od 26 czerwca można zobaczyć uznany przez krytyków filmowych, francusko-włoski dramat "Rocco i jego bracia" w reżyserii Luchino Viscontiego. Cykl filmowy ArteKino Classics prezentuje europejskie produkcje mające wpływ na światową historię kina. Można go oglądać bez żadnych opłat pod tym linkiem.

"Withnail i ja"

Czarna komedia z 1987 roku pt. "Withnail i ja" opowiada o hulaszczym życiu dwóch niespełnionych aktorów, w których egzystencji panuje permanentny chaos. Czekając na rolę życia, topią swoją bezczynność w alkoholu i narkotykach. Aby uciec od beznadziei, w której tkwią od lat, postanawiają wyrwać się z Londynu i spędzić kilka dni na wsi, w domu bogatego wuja jednego z nich. Kilka dni spędzonych pod gołym niebem, w szałasie bez wody i prądu, w nieustannie padającym deszczu, szybko zmienia się w koszmar. Pierwszy pełnometrażowy film Bruce'a Robinsona rozgrywa się pod koniec błyszczących lat sześćdziesiątych. Jedna z postaci stanowi alter ego samego reżysera, natomiast w rolę nieustająco odurzonego alkoholem, marihuaną i LSD Withnaila wcielił się będący abstynentem Richard E. Grant. Za sprawą połączenia błyskotliwego dowcipu oraz ekscentrycznych postaci, do dziś obraz ten uchodzi w Wielkiej Brytanii za kultowy. Film można obejrzeć pod tym linkiem.

"Rocco i jego bracia"

Z kolei od 26 czerwca widzowie ARTE.tv mogą zobaczyć film Luchino Viscontiego "Rocco i jego bracia". Psychologiczny obraz, inspirowany powieścią Tomasza Manna "Józef i jego bracia" oraz "Idiotą" Fiodora Dostojewskiego, ukazuje mroczną kronikę sycylijskiej rodziny naznaczonej wykorzenieniem i biedą. Pięciu braci opuszcza wiejską wioskę na południu Włoch, by szukać lepszego życia w Mediolanie. Starają się odnaleźć w nowym, miejskim środowisku – stają w obliczu nowych uczuć: miłości, zazdrości, czy zdrady i ostatecznie konfrontują się z własną złamaną tożsamością. Przedstawiona dezintegracja rodzinna, walka o przetrwanie i próba przystosowania się do nowych warunków życia odbywa się na tle lat 50. i 60. XX wieku. Reżyser przywołuje dramat kraju rozdartego między północą a południem, liczne trudności i konflikty wynikające z tęsknoty za powrotem do ojczyzny oraz utraconą krainą dzieciństwa. Film zdobył uznanie krytyków oraz wiele wyróżnień i nagród, m.in. nagrodę specjalną i nagrodę za najlepszy film w 1960 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Całość jest dostępna bezpłatnie na ARTE.tv pod tym linkiem.