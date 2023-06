Reklama

"Indiana Jones i zaginiona saga"

Bicz, kapelusz fedora i fatygowana skórzana kurtka to nieodłączne atrybuty jednego z najbardziej ikonicznych bohaterów przygodowych w historii kina. 40 lat temu widzowie na całym świecie poznali twarz Indiany Jonesa, nieustraszonego archeologa i poszukiwacza przygód, w którego rolę wcielił się Harrison Ford. Kochana przez miliony ludzi na całym świecie seria powstała dzięki połączeniu sił dwóch przyjaciół i rywali: George'a Lucasa w roli scenarzysty oraz Stevena Spielberga w roli reżysera.

Reklama

Jak opowiada sam Spielberg w dokumencie ARTE.tv: George Lucas przyszedł do mnie z zarysem historii i zamknęliśmy się w pokoju w San Somo na jakiś tydzień. Myśleliśmy na głos, rzucaliśmy pomysły. Jedne odrzucaliśmy, inne zostawialiśmy. (…) Świetnie się bawiliśmy. To tak, jak byśmy oglądali film w trakcie jego tworzenia. Nikt nie wyobrażał sobie wtedy, że postać, którą początkowo miał grać Tom Selleck (ale z uwagi na angaż w serialu "Magnum" zrezygnował), przejdzie do historii kina.

Już pierwsza część trylogii "Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki" zdobyła uznanie krytyków, publiczności oraz szereg prestiżowych nagród, w tym pięć Oscarów. Był to także film, który utrzymywał się rekordowo długo na afiszu - aż 10 miesięcy - i zarobił 390 mln dol. przy 18 mln dol. budżetu. Dokument "Indiana Jones i zaginiona saga" ukazujący kulisy powstawania kultowej historii o zawadiackim archeologu można zobaczyć do 28 czerwca za darmo na ARTE.tv pod tym linkiem.

Reklama

"Pamela i Tommy: Miłość, seks i kasety wideo"

Symbolem szalonych lat 80. i 90. jest najsłynniejsza playmate na świecie – Pamela Anderson. Niezaprzeczalna uroda, seksapil i charakterystyczny magnetyzm przyczyniły się do jej ogromnej popularności. To dzięki nim Pamela zyskała statusu ikony popkultury. Jej rockandrollowemu stylowi życia towarzyszyły kontrowersyjne relacje i miłosne skandale będące stałym przedmiotem dyskusji społecznej. Początki sławy zawdzięcza roli ratowniczki w kultowym serialu telewizyjnym "Słoneczny patrol" (aktualnie pomarańczowej bojki są nazywane pamelkami). Jej czerwony strój kąpielowy i charakterystyczny powolny bieg po plaży, stały się nieodłącznym symbolem lat 90. Największą ekscytację wśród fanów wywoływał jednak burzliwy związek Pameli i Tommy'ego Lee. Fenomen kryjący się za tą celebrycką parą polegał na jawnym zatarciu granicy pomiędzy życiem prywatnym a publicznym.

Dokument "Pamela Anderson i Tommy Lee: miłość, seks i kasety wideo" przedstawia historię ich intensywnej i wypełnionej skandalami relacji. Miłość „od pierwszego wejrzenia”, błyskawiczny ślub, ekscesy bulwersujące opinię publiczną, m.in. publikacja sekstaśm przywodzą na myśl związek Johnny'ego Deppa i Amber Heard, którego schyłek śledziły miliony osób na całym świecie. Film odkrywający tajemnice jednej z bardziej charakterystycznych par show-biznesu lat 90., ikony seksapilu ze "Słonecznego patrolu" i skłonnego do przemocy wokalisty rockowego, można oglądać od 23 czerwca do 30 lipca pod tym linkiem.

"Penélope Cruz: Historia sukcesu"

Penélope Cruz jest jedną z najbardziej utalentowanych i uznanych hiszpańskich aktorek – aktualnie ma na swoim koncie m.in. Oscara, Złotą Palmę czy nagrodę BAFTA, jest także laureatką MFF w Wenecji czy Europejskiej Akademii Filmowej (ogółem zdobyła aż 19 nagród, a 57 razy była nominowana). Jej wyjątkowa ekspresja aktorska i urok osobisty zaczęły przyciągać uwagę publiczności już w latach 90-ych. Żona Javiera Bardema rozpoczęła swoją karierę aktorską w rodzimej Hiszpanii, zdobywając popularność dzięki obsadzeniu w głównej roli w takich filmach jak "Szynka, szynka" (1992) czy "Belle Epoque" (1992). Już w 1998 roku, w wieku zaledwie 24 lat, otrzymała prestiżową nagrodę Goya za film "Dziewczyna marzeń" (co ciekawe, obraz ten można zobaczyć w ARTE.tv pod tym linkiem).

Dokument arte.tv "Penélope Cruz: Historia sukcesu" to fascynująca podróż przez karierę tej utalentowanej aktorki. W filmie odkryjemy tajemnice jej rozwoju artystycznego oraz wyzwania, z jakimi musiała się mierzyć Penélope na drodze prowadzącej do Hollywood. Obraz jest dostępny do 15 czerwca pod tym linkiem.