Seriale, produkcje dokumentalne, nowości filmowe. Pierwsza połowa czerwca w HBO Max dostarczy niezapomnianych emocji wielbicielom wszystkich gatunków. Na początek "Idol", zaprezentowany przedpremierowo podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Dodatkowo "Nago. Głośno. Dumnie" i "Boylesque", dwie wyjątkowe produkcje dokumentalne, które odkryją przed widzami barwny i wielowymiarowy świat burleski oraz drag queens.

Programy i seriale

La Fortuna - Alex Ventura, młody i niedoświadczony dyplomata, niespodziewanie staje na czele misji, której celem jest odzyskanie skarbu skradzionego przez poszukiwacza przygód Franka Wilda.

Mayans M.C. V - EZ powraca, aby poprowadzić swojego brata Angela i Santo Padre MC. w krwawej rozgrywce przeciwko rywalom.

Idol (The Idol) - Osadzony w realiach przemysłu muzycznego serial koncentruje się na guru self-help, który rozwija skomplikowaną relację z dobrze zapowiadającą się gwiazdą muzyki pop.

Eric Andre Show VI (The Eric Andre Show VI) - Eric Andre, z pomocą współgospodarza Hannibala Buressa, wykorzystuje elementy tradycyjnego nocnego talk show do przeprowadzania przezabawnych wywiadów z „najlepszymi talentami”.

Szczęściarz Hank (Lucky Hank) - Historia profesora Hanka Devereaux Jr., który czuje się uwięziony w bardzo niedofinansowanym college'u w Pensylwanii.

Jason Bateman i przyjaciele: "Smartless" Show (Smartless On the Road) - Will Arnett, Jason Bateman i Sean Hayes pozwalają zajrzeć widzom za kulisy swojej trasy związanej z podcastem „SmartLess”. Trio podróżuje od miasta do miasta, gdzie dołączają do nich sławni goście, m.in. Conan O'Brien oraz Will Ferrell.

Wybrane filmy

Ostatni wyjazd nad morze (Tha Last Trip to the Seaside) - Sześciu pasażerów podróżuje nad morze w przedziale pociągu. Pewne podejrzenia sprawiają jednak, że niektórzy z nich tracą panowanie nad sobą, a podróż wymyka się spod kontroli.

Przełamując lody (Breaking the Ice) - Dwudziestokilkuletnia Mira ucieka od presji prowadzenia rodzinnej winnicy, grając w hokeja na lodzie. Nowa w zespole Theresa rzuca wyzwanie sztywnemu światopoglądowi Miry, co prowadzi do serii nocnych zdarzeń na ulicach Wiednia, które zmieniają ich życie.

Dziewczyna, która latała (The Girl Has Flown)- 16-letnia Nadia pewnego dnia zgadza się iść na spacer z 18-letnim Brando. Chłopak nie jest jednak dla niej miły, a ona do końca życia będzie musiała zmagać się z emocjonalnymi i fizycznymi konsekwencjami gwałtu.

Ostatni klient (Last client)- Popularna psycholożka nie spodziewa się niczego nadzwyczajnego po spotkaniu z ostatnim tego dnia klientem. Szybko jednak okazuje się, że mężczyzna jest seryjnym mordercą, który stawia jej ultimatum.

Montańska opowieść (Montana Story)- Dwójka skłóconego rodzeństwa wraca do domu na ranczu, które kiedyś znali i kochali. Teraz muszą zmierzyć się z gorzką rodzinną przeszłością na tle mitycznej Ameryki.

Zawrót głowy (Spin Me Round)- Menedżerka włosko-amerykańskiej sieci restauracji zostaje wybrana do udziału w specjalnym programie szkoleniowym we Włoszech, a jej głowa pełna jest marzeń o europejskim przepychu i romansach. Podróż jest jednak zupełnie inna niż sobie wyobrażała.

Creed: Narodziny legendy (Creed) - Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza, który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Film obsypany nagrodami.

Creed II - Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed staje do walki z synem legendarnego Ivana Drago.

Bezpieczne miejsce (Safe Place) - Traumatyczne wydarzenie – nagła próba samobójcza – zmienia codzienność trzyosobowej rodziny. Nagle ich życie staje się niewidoczną dla innych ludzi wojną. Fabuła obrazu oparta na autobiografii twórcy, który wciela się również w główną rolę.

Magic Mike: Ostatni taniec (Magic Mike's Last Dance) - „Magic” Mike Lane ma na koncie nieudany biznes, który zmusza go do powrotu na scenę po długiej przerwie. Mężczyzna poznaje milionerkę, która zabiera go do Londynu i składa mu ofertę nie do odrzucenia.

Turysta (Force Majeure) - Szwedzka rodzina jedzie we francuskie Alpy, aby spędzić kilka dni na nartach. Niespodziewanie podczas lunchu w górskiej restauracji lawina wywołuje w ich życiu ogromny chaos.

Mimowolnie (Involuntary) - Dwie nastolatki robią sobie zdjęcia i upijają się, grupa chłopaków eksperymentuje z seksem, a nauczycielka próbuje rozwiązać przypadek bullyingu. Ruben Östlund wykorzystuje swoje oryginalne poczucie humoru, aby zbadać mentalność stada i granice tabu.

Mongoł z gitarą (The Guitar Mongoloid) - ilm o różnych ludziach żyjących poza normami w fikcyjnym mieście Jöteborg, uderzająco podobnym do Göteborga. Chociaż nie jest to dokument, większość osób występujących w filmie nie jest profesjonalnymi aktorami i wciela się mniej więcej w samych siebie.

Szóste dziecko (The Sixth Child) - Franck jest handlarzem złomu i mieszka z Meriem na przedmieściach Paryża. Para ma pięcioro dzieci, szóste w drodze i poważne problemy finansowe. Natomiast Julien i Anna są prawnikami i nie mogą mieć dzieci. Przypadek łączy ich losy.

Uderz w bęben (Roll the Drum) - Wiosną 1970 roku mała wioska w Valais przeżywa niezwykłe poruszenie. Co jest przyczyną tych emocji?

Zakaz wstępu dla psów i Włochów (No Dogs or Italian Allowed) - Początek XX wieku, północne Włochy. Rodzina Ughetto marzy o lepszym życiu za granicą. Obraz przedstawia losy Luigiego Ughetto, który przekracza Alpy i rozpoczyna nowe życie we Francji, co zmienia losy jego rodziny.

Co widzimy, patrząc w niebo? (What Do We See When We Look at the Sky?) - W gruzińskim mieście Kutaisi Lisa i Giorgi spotykają się przez przypadek i umawiają się na randkę. Los ma jednak inne plany. Obydwoje budzą się magicznie odmienieni – bez możliwości rozpoznania się lub skontaktowania się ze sobą.

Sabaya i jej kino (Cinema Sabaya) - W domu kultury młoda artystka wręcza aparaty ośmiu kobietom, Arabkom i Żydówkom, i prosi je o filmowanie swojego życia.

Król nie żyje (Down with the King) - Słynny raper Money Merc, który jest rozczarowany swoją karierą i presją bycia celebrytą, opuszcza miasto, by znaleźć szczęście w wiejskiej społeczności.

Rodzina Addamsów (The Addams Family) - Rodzina Addamsów, po latach życia na uboczu, postanawia nagle skonfrontować się ze światem zewnętrznym.

Zachwyt (Sublime) - W małym nadmorskim miasteczku nastolatek spędza dnie na spotykaniu się ze swoją dziewczyną i graniu w zespole rockowym ze swoim najlepszym przyjacielem z dzieciństwa. Pewnego dnia jednak ukryte uczucia zaczynają wychodzić na powierzchnie.

Dokumenty

Nago. Głośno. Dumnie.(Naked. Loud. Proud.) - Serial przedstawia drag queens i aktywistów działających na rzecz równości i akceptacji, rzucając światło na polską scenę burleski LGBTQ+.

Malowanie z Johnem III (Painting With John III) - John Lurie powraca do HBO z trzecim sezonem. W każdym odcinku artysta udoskonala swoje zawiłe techniki malarskie i analizuje rzeczywistość.

Trump. Bez precedensu (Unprecedented) - Ekskluzywne spojrzenie na życie i działania Donalda Trumpa oraz jego rodziny podczas jego kampanii reelekcyjnej w 2020 roku. Obraz zawiera materiały zza kulis, w tym ostatni wywiad udzielony przez Trumpa jako prezydenta.

Jak powstaje sex-afera (How to Create a Sex Scandal) - Dokument przedstawiający wstrząsającą historię związaną z klubem swingersów z małego teksańskiego miasteczka.

Nowości dzień po dniu (1-15 czerwca)

1 czerwca

Nago. Głośno. Dumnie., odc. 1-5

La Fortuna, odc. 1-6

Mayans M.C. V, odc. 1-2

Rycerze Gotham, odc. 9

Ostatni wyjazd nad morze

Przełamując lody

100 lat Warner Bros., odc. 3-4

2 czerwca

Stamtąd II, odc. 6

Na planie XX, odc. 22

Wojownicy Jednorożca, odc. 6

Spy/Master, odc. 4

Dziewczyna, która latała

Ostatni klient

Montańska opowieść

Zawrót głowy

Creed: narodziny legendy

Creed II

Bezpieczne miejsce

Magic Mike: Ostatni taniec

3 czerwca

Lucas The Spider, odc. 14-19

Malowanie z Johnem III, odc. 1

5 czerwca

Idol, odc. 1

Turysta

Mimowolnie

Play

Mongoł z gitarą

Szóste dziecko

6 czerwca

Niemiecki geniusz, odc. 5-6

7 czerwca

Eric Andre Show VI, odc. 1-2

Dave III, odc. 8

8 czerwca

Trump. Bez precedensu, odc. 1-3

Mayans M.C. V, odc. 3

Rycerze Gotham, odc. 10

Uderz w bęben

9 czerwca

Stamtąd II, odc. 7

Na planie XX, odc. 23

Wojownicy Jednorożca, odc. 7

Pierwsza piątka, odc. 1-3

IO

Zakaz wstępu dla psów i Włochów

Co widzimy, patrząc w niebo?

Sabaya i jej kino

Król nie żyje

10 czerwca

Jellystone!, odc. 21

Jellustone! II, odc. 11-19

Malowanie z Johnem III, odc. 2

Rodzina Addamsów

11 czerwca

Szczęściarz Hank, odc. 1-8

12 czerwca

Idol, odc. 2

Zachwyt

13 czerwca

Niemiecki geniusz, odc. 7-8

14 czerwca

Eric Andre Show VI, odc. 3

Dave III, odc. 9

15 czerwca

Jak powstaje sex-afera, odc. 1-3

Jason Bateman i przyjaciele: "Smartless" Show, odc. 1-6

Jedz zdrowo z Zooey Deschanel, odc. 1-6

Boylesque