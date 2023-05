"TAJNA INWAZJA" - od 21 czerwca

Reklama

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+, nowe odcinki co tydzień.

"Tajna inwazja" to najnowszy serial Marvel Studios, będący częścią MCU. Nick Fury dowiaduje się, że ludzkość ma zostać zaatakowana przez radykalną frakcję zmiennokształtnych Skrulli. Wzywa na pomoc grupę sprawdzonych sojuszników: Everetta Rossa, Marię Hill i zaprzyjaźnionego Skrulla Talosa. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by zapobiec nadciągającej katastrofie i ocalić ludzkość.

Reklama

"AVATAR: ISTOTA WODY" - od 7 czerwca

James Cameron powraca na Pandorę w wielkim stylu, osiągając w "Avatarze: Istocie wody" wyżyny artystyczne. W zapierającej dech nowej odsłonie, rozgrywającej się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części, śledzimy losy rodziny Sullych i poznajemy majestatyczne morskie stworzenia zwane tulkunami.

"GOŁO I WESOŁO" - od 14 czerwca

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+, dostępne wszystkie odcinki.

Minęło 25 lat, odkąd sześciu bezrobotnych facetów obnażyło się w filmie "Goło i wesoło". Od tamtej pory świat bardzo się zmienił, a oni? Gaz został dziadkiem i nie starzeje się z gracją. Wciąż wymyśla nowe, szalone przekręty, a jego nastoletnia córka idzie w jego ślady. Dave wciąż jest jego najlepszym przyjacielem – tyle że już ze sobą nie rozmawiają. Zamiast tego Dave wlecze się przez życie, oddany swej żonie i ich pieskowi. Jednak Jean oczekuje, że wyprowadzanie ich czworonoga nie będzie jedyną ambicją Dave'a – zwłaszcza teraz, kiedy została dyrektorką problematycznej szkoły. Gerald, już na emeryturze, nie potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie, jednak to Horse cierpi w nim najbardziej. Po nieudanej próbie odbicia się od dna przyjaciele zbierają się, aby oddać hołd staremu przyjacielowi.

Reklama

"WIELKIE NADZIEJE" - od 28 czerwca

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+, dostępne wszystkie odcinki.

Ten sześcioodcinkowy serial oparty jest na powieści Charlesa Dickensa o tym samym tytule. Serial śledzi historię dojrzewającego Pipa, sieroty, który tęskni za lepszym życiem aż do momentu, gdy zrządzenie losu i niecne knowania tajemniczej i ekscentrycznej panny Havisham pokazują mu mroczny świat możliwości. W obliczu wielkich nadziei, jakie się w nim pokłada, Pip będzie musiał poznać prawdziwy koszt tego nowego świata i przekonać się, czy rzeczywiście uczyni go on człowiekiem, jakim chciałby być. Powieść Dickensa będąca dotkliwą krytyką systemu klasowego została opublikowana w 1861 roku po tym, jak najpierw wydano ją w serii tygodniowych rozdziałów począwszy od grudnia 1860 roku.

"SAINT X" - od 7 czerwca

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+, dostępne wszystkie odcinki.

Serial kryminalny opowiadany z perspektywy wielu płaszczyzn czasowych odkrywa na nowo i wywraca do góry nogami ten gatunek filmowy. Tajemnicza śmierć młodej kobiety podczas idyllicznych wakacji na Karaibach wywołuje dramatyczny efekt domina, który ostatecznie popycha jej siostrę ku niebezpiecznemu pościgowi za prawdą.

"FLAMIN’ HOT: SMAK SUKCESU" - od 9 czerwca

FILM ORYGINALNY DISNEY+.

"Flamin' Hot" to inspirująca historia Richarda Montañeza, woźnego Frito Lay, który wykorzystał swoje meksykańsko-amerykańskie dziedzictwo i wychowanie, aby zamienić kultowe Flamin' Hot Cheetos w przekąskę, która zrewolucjonizowała przemysł spożywczy i stała się światowym fenomenem popkultury.