Najnowszy polski serial Max Original "#BringBackAlice" jest już w całości dostępny w serwisie. Widzowie mogą poznać finał historii tajemniczego zaginięcia nastoletnie Alicji granej przez Helenę Englert.

W odcinku finałowym na imprezie charytatywnej, która ma pomóc w odnalezieniu zaginionej Wero, Alicja na oczach wszystkich demaskuje przyjaciół. Paula jest zrozpaczona, gdy dowiaduje się co stało się z Patrykiem. Do Alicji wracają wspomnienia z czasu zaginięcia. Namawia załamanego Tomka, aby razem wrócili do miejsca, gdzie może być teraz Wero.

O czym jest "#BringBackAlice"?

Trójmiejska społeczność jest wstrząśnięta zaginięciem popularnej influencerki - Alicji Stec (Helena Englert). Po roku intensywnych poszukiwań, nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Niestety internetowa idolka i dziewczyna z tzw. dobrego domu, niemal nic nie pamięta. Ze strzępków informacji, niepokojących flashbacków i fragmentarycznych wspomnień próbuje odtworzyć przeszłość. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć... Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Nagły powrót influencerki staje się źródłem konfliktów w grupie jej ukochanych przyjaciół. Czy młodzi ludzie mają coś do ukrycia?

Obsada i twórcy

W obsadzie serialu zobaczymy m.in. Helenę Englert, Marietę Żukowską, Jowitę Budnik, Katarzynę Gałązkę, Marcela Opalińskiego, Milę Jankowską, Sebastiana Delę, Stanisława Linowskiego, Bartka Deklewę, Vitalika Havrylę, Natalię Iwańską, Adama Cywkę, Marcina Steca i Sandrę Drzymalską.

Produkcja składa się z sześciu odcinków. Serial wyreżyserował Dawid Nickel. Za scenariusz odpowiadają Caleb Ranson, Marcin Kubawski i Miłosz Sakowski. Producentkami są Marta Habior i Izabela Łopuch, producentem wykonawczym z ramienia HBO Max - Antony Root, Johnathan Young i Steve Matthews, producentem wykonawczym ze strony Telemark - Maciej Kubicki i Anna Kępińska, a producentem liniowym - Robert Feluch. Zdjęcia realizował Mikołaj Syguda. Scenografię przygotował Jakub Zwolak, kostiumy - Andrzej Sobolewski, a za stylizację fryzur i charakteryzację odpowiadali Kacper Rączkowski i Aleksandra Dutkiewicz.