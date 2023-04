"¡Buen Camino!"

Reklama

"’¡Buen Camino!", czyli "Szczęśliwej drogi!". Tymi słowami pozdrawiają się pielgrzymi podczas wędrówki do katedry w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Wśród nich niespodziewanie znalazła się trzydziestoletnia, nieporadna życiowo Regitze oraz jej ojciec Jan, z którym łączy ją niezwykle trudna relacja. Kobieta wychowywała się w internacie i nigdy nie czuła pełnej akceptacji ze strony rodziców i najbliższego otoczenia. Co więcej, nadal szuka swojej drogi – nie znalazła dotąd stałego miejsca pracy ani nie założyła rodziny. Na wieść o śmierci matki odwiedziła rodzinną miejscowość, gdzie wraz z ojcem znalazła nagranie z ostatnią wolą zmarłej. Kobieta prosi Regitze i Jana, by wybrali się pieszo w wędrówkę szlakiem ’Camino de Santiago’. 30-latka musi także mocniej skupić się na swojej przyszłości, w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami. Podczas długiej przeprawy przez malownicze wioski, Regitze i jej ojciec przekonują się, że "trzeba iść naprawdę długo, by spotkać się w połowie drogi". Czy uda im się odbudować mocno nadwyrężoną relację?

Obsada i twórcy

Reklama

"Camino’ to historia, która namaluje na twarzach widzów zarówno smutek, jak i nieskrywaną radość. Za scenariusz i reżyserię produkcji odpowiada Birgitte Stærmose, nagrodzona Kryształowym Niedźwiedziem Plebiscytu Berlinale 2010 oraz Robertem Duńskiej Akademii Filmowej 2010 za film krótkometrażowy "Z miłości".

W głównej roli wystąpi zdobywczyni dwóch nagród Duńskiej Akademii Filmowej za produkcje "Kasztanowy ludzik" (2021) i "Spokój w sercu" (2014) Danica Ćurčić, a u jej boku zagra Lars Brygmann ("Biała noc", "Jeźdźcy Sprawiedliwości") wcielający się w rolę ojca.

Ponadto w "Camino" wystąpią takie nazwiska jak Kristian Halken ("Oldboje"), Katrine Greis-Rosenthal ("Most nad Sundem"), Christian Rubeck ("Hansel i Gretel: Łowcy czarownic") oraz hiszpański aktor Iñaki Ardanaz ("Paradise").