Wśród kwietniowych premier HBO Max zobaczymy m.in. polski serial "#BringBackAlice" z Heleną Englert oraz świetnie przyjęty przez krytyków i widzów fiński film "Dziewczyny".

Programy i seriale

Masza i niedźwiedź V - Przepięknie zrealizowana animacja o niesfornej dziewczynce i jej poczciwym przyjacielu niedźwiedziu.

Royal Crackers - Royal Crackers to konglomerat spożywczy, który czasy świetności ma już za sobą. Kiedy założyciel firmy zostaje ubezwłasnowolniony, członkowie jego rodziny starają zrobić wszystko, aby firma odzyskała utracony blask.

#BringBackAlice - Zaginiona w tajemniczych okolicznościach influencerka (Alicja) niespodziewania wraca po roku. Powrót 18-latki zmienia życie jej paczki przyjaciół. Na drodze Alicji pojawia się chłopak, który twierdzi, że tego samego dnia zaginęła też jego siostra.

Wybrane filmy

Nitram - Oparta na faktach opowieść o mężczyznie, który w kwietniu 1996 roku zastrzelił 35 turystów odpoczywających w wakacyjnym ośrodku na Tasmanii.

Niewidomy człowiek, który nie chce obejrzeć "Titanica" (The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic) - Jaakko jest niewidomy i przykuty do wózka inwalidzkiego. Kocha Sirpę, z którą codziennie rozmawia przez telefon. Kiedy pewnego dnia kobieta zostaje przytłoczona szokującą nowiną, Jaakko postanawia natychmiast się do niej udać.

Życie seksualne babć (Granny's Sexual Life) - Cztery starsze kobiety przywołują swoje wspomnienia z młodości. Jedna z nich szczegółowo opisuje swoją historię. Jej młodość i wspomnienia dotyczące życia intymnego ilustrują sytuację słoweńskich kobiet w pierwszej połowie XX wieku.

Klopsiki i inne zjawiska pogodowe (Cloudy with a Chance of Meatballs) - Zainspirowany książką dla dzieci film opowiada o mieście, w którym jedzenie spada z nieba jak deszcz.

Klopsiki kontratakują (Cloudy with a Chance of Meatballs 2) - Kolejna część przygód szalonego naukowca, który stworzył przez przypadek bardzo niebezpieczny wynalazek - maszynę zmieniającą wodę w jedzenie.

Prywatna pustynia (Private desert) - Daniel zostaje zawieszony w policji i objęty wewnętrznym dochodzeniem w sprawie przemocy. Kiedy Sara, jego internetowa miłość, przestaje odpowiadać na jego wiadomości, mężczyzna postanawia jechać na północ Brazylii, aby ją odnaleźć.

Szum (Tinnitus) - Marina jest byłą pływaczką synchroniczną, która cierpi na okropne brzęczenie w uszach. Po wypadku, którego doznała na ostatnich igrzyskach olimpijskich, postanawia wrócić do rywalizacji w nadziei na zdobycie medalu.

Fogareu - Fernanda wraca po wielu latach na farmę swojego wuja w środkowej Brazylii razem z prochami swojej zmarłej adopcyjnej matki. Jej poszukiwania prawdy o swoim pochodzeniu burzą fasadę pozorów stojącą za tą mieszczańską rodziną.

Cleo od piątej do siódmej (Cleo from 5 to 7) - Młoda, odnosząca sukcesy piosenkarka wędruje ulicami Paryża między siedemnastą a dziewiętnastą, czekając na wynik biopsji. W tym czasie walczy z poczuciem śmiertelności i ponownie analizuje swoje życie.

Szczęście (Le Bonheur) - Żonaty ojciec rodziny wdaje się w romans z atrakcyjną pracownicą poczty, a jego niewierność ma tragiczne konsekwencje dla jego bliskich.

Stworzenia (The Creatures) - Pisarz i jego ciężarna żona przeprowadzają się na odległą wyspę u wybrzeży Francji. Kiedy mężczyzna czyni miejscowych bohaterami swojej nowej powieści, rzeczywistość i fikcja zaczynają się niebezpiecznie mieszać.

A E I O U - szybki alfabet miłości (A E I O U - a quick alphabet of love) - Anna jest sześćdziesięcioletnią aktorką, która najlepsze czasy ma już za sobą. Kobieta niechętnie przyjmuje pracę nauczycielki siedemnastolatka z wadą wymowy i szybko rozpoznaje w nim złodzieja, który niedawno wyrwał jej torebkę na ulicy.

Mumie (Mummies) - Przygody trzech egipskich mumii, które mieszkają w podziemnym tajnym mieście, ukrytym w starożytnym Egipcie. W wyniku serii niefortunnych zdarzeń mumie trafiają do dzisiejszego Londynu, gdzie przeżywają zwariowaną i przezabawną przygodę.

Próba (The Test) - Inteligentna komedia o pieniądzach, miłości i ambicjach w reżyserii doświadczonego filmowca Daniego de la Ordena.

Pomiot (The Brood) - Zaburzona kobieta przechodzi radykalną formę psychoterapii w odległym, tajemniczym instytucie. Tymczasem jej córeczka, która przebywa pod opieką ojca, jest terroryzowana przez grupę demonicznych istot. Co łączy te dwie historie?

Skanerzy (Scanners) - Człowiek o niezwykłych – i niszczycielskich – zdolnościach telepatycznych zostaje schwytany przez agentów tajemniczej zbójeckiej korporacji i odkrywa, że niektórzy z pozostałych „skanerów” myślą o przejęciu dominacji nad światem.

Dziewczyny (Girl Picture) - Trzy dziewczyny u progu kobiecości. W ciągu trzech kolejnych piątków dwie z nich mierzą się ze skutkami zakochania, podczas gdy trzecia wyrusza na poszukiwania czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła, czyli przyjemności.

Gość (The Guest) - Gdy młody weteran puka do drzwi rodziny Petersonów, która niedawno straciła na froncie ukochanego syna, w okolicy zaczynają dziać się przerażające rzeczy.

Palmy i słupy (Palm Trees and Power Lines) - 17-letnia Lea w wakacje opala się w ogrodzie i spędza czas ze swoją paczką. Jej monotonię przerwa pewien czarujący i przystojny trzydziestolatek. Szybko jednak okazuje się, że mężczyzna nie ma czystych intencji.

Mikado - Nastoletnia Magda ofiarowuje swój drogi naszyjnik choremu dziecku w szpitalu, w którym jest wolontariuszką. Jej ojciec jest pewien, że dziewczyna znowu kłamie, ale ta udowadnia swoją niewinność. Mężczyzna nie potrafi jednak przyznać się do błędu.

Assassin's Creed - Opowieść o człowieku, który znajduje się w centrum starożytnej bitwy między dwiema potężnymi siłami. Wykorzystując wspomnienia swojego przodka, które są zawarte w jego własnym DNA, może zakończyć konflikt oraz stoczyć walkę o swoje odkupienie.

Skrzynka (The Box) - Nastoletni Hatzin jedzie autobusem daleko na meksykańską wieś, aby odebrać szczątki swojego ojca, które zostały wykopane z masowego grobu. Przypadkowe spotkanie z mężczyzną, który przypomina jego ojca, napełnia chłopaka wątpliwościami i nadzieją.

Snowden - Oliver Stone przedstawia opowieść o byłym pracowniku CIA i NSA, który doprowadził do największego wycieku poufnych informacji w historii USA.

Bullet Train - Brad Pitt w roli płatnego zabójcy, który podczas swojej ostatniej misji w superszybkim pociągu jadącym z Tokio do Morioki musi zmierzyć się ze śmiercionośnymi przeciwnikami z całego świata. Kto wyjdzie żywy z pociągu na ostatniej stacji?

Dokumenty

Milan Kundera: Od żartu do nieistotności (Milan Kundera: from the Joke to Insignificance) - Życie Kundery jest owiana tajemnicą. Od 30 lat nie udziela wywiadu i nie pojawia się publicznie, więc dowiedzieć się czegoś o nim można jedynie z jego prac.

Diana. The Princess (Princess) - Historia księżnej Diany opowiedziana za pomocą archiwalnych materiałów filmowych. Obraz tworzy odważną i wciągającą opowieść o jej życiu i śmierci. Pokazuje również, jaki wpływ Diana wywarła wczoraj i dziś na stosunek opinii publicznej do monarchii.

Nowości dzień po dniu (1-15 kwietnia)

1 kwietnia

Masza i niedźwiedź V, odc. 1 - 13

Monkie Kid, odc. 1 - 11

Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 10

Nitram

Niewidomy człowiek, który nie chce obejrzeć "Titanica"

Życie seksualne babć

Selfie Academy

Dysphoria

Klopsiki i inne zjawiska pogodowe

Klopsiki kontratakują

2 kwietnia

Prywatna pustynia

Szum

Fogareu

3 kwietnia

Sukcesja IV, odc. 2

Przegląd tygodnia: wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 6

Royal Crackers, odc. 1 - 3

Cleo od piątej do siódmej

Szczęście

Stworzenia

A E I O U - szybki alfabet miłości

4 kwietnia

Młody Sheldon VI, odc. 16

Perry Mason II, odc. 5

Rain Dogs, odc. 5

5 kwietnia

Milan Kundera: Od żartu do nieistotności

6 kwietnia

Rycerze Gotham, odc. 3

Snowfall VI, odc. 7

Mumie

Próba

7 kwietnia

Na planie XX, odc. 14

Pomiot

Skanerzy

Dziewczyny

Gość

8 kwietnia

Pocoyo III, odc. 1 - 52

Jason Isbell: Running with Our Eyes Closed

9 kwietnia

Bullet Train

10 kwietnia

Sukcesja IV, odc. 3

Przegląd tygodnia: wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 7

Royal Crackers, odc. 4

Palmy i słupy

11 kwietnia

Perry Mason II, odc. 6

Rain Dogs, odc. 6

12 kwietnia

Diana. The Princess

13 kwietnia

Rycerze Gotham, odc. 4

Snowfall VI, odc. 8

Mikado

14 kwietnia

#BringBackAlice, odc. 1 - 2

Na planie XX, odc. 15

Assasin's Creed

Skrzynka

Snowden

15 kwietnia

Teen Titans Go! VII, odc. 19, 23 - 36

A Black Lady Sketch Show IV, odc. 1