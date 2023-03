Reklama

Inne premiery kwietnia na platformie SkyShowtime to m.in. rozśpiewany serial "Grease: Rise of the Pink Ladies", którego akcja toczy się cztery lata przed fabułą kultowego filmu "Grease", a także kontynuacje seriali "Prawo i porządek" czy "Burmistrz Kingstown".

"Nie!"

Nowy horror zdobywcy Oscara Jordana Peele'a Nope to mroczna opowieść będąca połączeniem osobliwego science fiction i złożonego thrillera społecznego. Film odsłania zalążki przemocy, ryzyka i oportunizmu, które są nierozerwalnie związane z romantyczną historią amerykańskiego Zachodu... i z samym show-biznesem. W najnowszym fi lmie Peele ponownie łączy siły ze zdobywcą Oscara Danielem Kaluuyą, któremu na ekranie towarzyszą Keke Palmer i nominowany do Oscara Steven Yeun. Grają oni mieszkańców osamotnionego wąwozu w głębi Kalifornii, którzy stają się świadkami osobliwego, mrożącego krew w żyłach odkrycia.

"Grease: Rise of the Pink Ladies"

W serialu "Grease: Rise of the Pink Ladies" występują: Marisa Davila jako Jane, Cheyenne Isabel Wells jako Olivia, Ari Notartomaso jako Cynthia, Tricia Fukuhara jako Nancy, Shanel Bailey jako Hazel, Madison Thompson jako Susan, Johnathan Nieves jako Richie, Jason Schmidt jako Buddy, Maxwell Whittington-Cooper jako Wally i Jackie Hoffman jako wicedyrektorka McGee. Akcja tego rozśpiewanego serialu toczy się 4 lata przed fabułą kultowego Grease. W 1954 roku, nim rock'n'roll stał się modny, a gang T-Birds zaczął być uważany za najfajniejszy w szkole, cztery zbuntowane outsiderki postanawiają zacząć żyć na swoich zasadach. Ich bunt szybko wywołuje w szkole moralną panikę, która na zawsze zmieni liceum Rydell High.

"Drift – Partners in Crime"

Już jako dzieci bracia Ali i Leo kochali wyścigi i szybkie samochody. Dziś są policjantami patrolującymi niemieckie autostrady i wiedzą, jak zachować zimną krew podczas pościgu za podejrzanymi przy prędkości ponad 240 km na godzinę. Razem walczą z przestępczością na niemieckich autostradach – od nieuczciwej organizacji ukrytej w strukturach policji, poprzez nielegalnych handlarzy, uciekających rabusiów, aż po włoską mafię. Jednak gdy nieoczekiwanie Leo zakochuje się w byłej dziewczynie Alego, Marii, ich braterska więź zostaje wystawiona na próbę.

"Prawo i porządek, sezon 22"

Legendarny, nagrodzony Emmy producent i twórca Dick Wolf powraca z nowym sezonem serialu "Prawo i porządek". Kontynuując swoje dziedzictwo, przedstawia w serialu sprawy inspirowane najgłośniejszymi współczesnymi wydarzeniami ze świata. Na ekranie oglądamy nowe gwiazdy i uwielbiane przez fanów postacie. Nowe sezony nagrodzonego Emmy serialu zachowują klasyczny podział na dwie części – jedną o policjantach prowadzących dochodzenie i jedną o adwokatach wymierzających sprawcom karę.

"Burmistrz Kingstown"

Serial nominowanego do Oscara Taylora Sheridana i Hugh Dillona, opowiada o rodzinie McLusky, która rozdaje karty w Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Główne role grają nominowany do Oscara Jeremy Renner i laureatka tej statuetki Dianne Wiest. Serial porusza kwestie systemowego rasizmu, korupcji i niesprawiedliwości, wychodzących na światło dzienne za sprawą bohaterów, którzy próbują przywrócić sprawiedliwość i porządek w mieście pogrążonym w chaosie.

"Rabbit Hole"

Serial z gatunku thrillerów szpiegowskich opowiada historię Johna Weira (Kiefer Sutherland), mistrza przebiegłości w świecie korporacyjnego szpiegostwa, który zostaje wrobiony w morderstwo przez potężne siły mające zdolność wpływania na masy i kontrolowania ich.