Serial "The Last of Us" okazał się najchętniej oglądaną produkcją w historii serwisu HBO Max, zarówno w Europie, jak i w Polsce.

Wiadomo już, że produkcja powróci z drugim sezonem, którego producentami będą również Craig Mazin i Neil Druckmann.

O czym jest "The Last of Us"?

Akcja serialu rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu cywilizacji przez globalną pandemię. Joel (Pedro Pascal) zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią Ellie (Bella Ramsey), która może być ostatnią nadzieją ludzkości. Pozornie proste zadanie przeradza się w brutalną i wzruszającą podróż, gdy tych dwoje przemierzając Stany Zjednoczone, zaczyna polegać na sobie, by przeżyć.

"The Last of Us" został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina ("Czarnobyl") i Neila Druckmanna - twórcę kultowej gry na PlayStation, na której oparto serial.