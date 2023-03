Reklama

Przypomnijmy, że na początku lutego MEGOGO udostępniło trzy pakiety kanałów płatnej telewizji: STARTOWY — 37 kanałów, OPTYMALNY — 81 i MAKSYMALNY — 109.

Nowe kanały od Disneya

Obecnie dla użytkowników pakietu OPTYMALNEGO dodano cztery kanały telewizyjne z portfolio Disneya — Disney Channel, FOX, National Geographic, National Geographic Wild, zaś widzowie pakietu MAKSYMALNEGO mogą korzystać z dodatkowych dziewięć kanałów – Disney Channel, FOX, National Geographic, National Geographic Wild, Disney Junior, Disney XD, Nat Geo People, FOX Comedy, BABY TV.

Serwis medialny MEGOGO działa w 14 krajach i współpracuje z globalnymi studiami, aby dostarczyć jeszcze więcej rozrywki. The Walt Disney Company i MEGOGO od ponad 6 lat utrzymują silną i długotrwałą relację na wielu rynkach, co świadczy o doskonałym partnerstwie i umowach między firmami.

MEGOGO jest uznanym graczem w regionie dlatego cieszymy się, że kanały z portfolio The Walt Disney Company stanowią ważną część jego oferty. Dla nas to kolejny dowód na to, że kanały linearne mają się świetnie. Dla widzów zaś to kolejne miejsce, w którym mogą zanurzyć się w świat seriali dla dzieci i młodzieży na kanałach Disneya; odkrywać i podziwiać świat poprzez kanały National Geographic; a także zrelaksować się przy znakomitej ofercie filmowo-serialowej, które serwują FOX i FOX Comedy. Życzymy MEGOGO powodzenia, a widzom satysfakcji z oglądania naszych programów – powiedziała Marlena Pasowski, Director Affiliate Sales w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nowe kanały z pakietu FilmBox

Także do pakietu MAKSYMALNEGO dodano 5 kanałów z pakietu FilmBox – FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Action, FilmBox Family, FilmBox Arthouse.

Nie muszę mówić, jak Disney jest dla mnie ważny. Dlatego bardzo cieszę się, że do oferty treści serwisu dodano szeroki wybór kanałów z portfolio The Walt Disney Company i pakietu FilmBox. To wspaniale, że widzowie MEGOGO, mają dostęp do kanałów z ulubionymi bohaterami dziecięcymi i szerokim wyborem filmów światowej klasy. Znakomite powiększenie oferty nie ma żadnego wpływu na ceny poszczególnych usług. Pozostają one na dotychczasowym poziomie. Całe rodziny znajdą coś dla siebie także w programach FOX, National Geographic i innych - komentuje Artur Pacuła, który kieruje biurem firmy w Warszawie.

Duży katalog filmów

W ramach pakietów MEGOGO, oprócz kanałów telewizyjnych, oferuje duży katalog filmów w wielu gatunkach.

Atutem serwisu jest to, że rozszerza doświadczenia rozrywkowe współczesnych użytkowników, zapewniając dostęp do telewizji z funkcjami interaktywnymi. Oferuje dostęp do filmów i animacji. Przygotował system rekomendacji treści na podstawie preferencji widza oraz własne selekcje w postaci "Kanałów interaktywnych". Ponadto MEGOGO umożliwia wstrzymywanie transmisji na żywo i oglądanie ich w nagraniu. Z usługi można korzystać na pięciu urządzeniach używając jednego profilu. Jest to korzystna oferta do wspólnego użytku rodzinnego.