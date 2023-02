"Uśmiechnij się" trafi na SkyShowtime 22 marca, zaś "Rabbit Hole" - 31 marca.

Europejskie seriale tylko w SkyShowtime

Wcześniej marcu swoją premierę będą mieć lubiane i doceniane europejskie seriale. Będą wśród nich między innymi takie tytuły jakczeskie"Czech It Out!" ("Spolu & hladoví") oraz "The Sleepers" ("Bez vědomí"), rumuńskie "Hackerville", "Ruxx", "Tuff Money" ("Bani Negri"), chorwacki "Success" ("Uspjeh")– ich premiera została zaplanowana na 14 marca.

Kolejnym serialem będzie też węgierski "The Informant" ("A besugo") – jego premiera odbędzie się 16 marca.

SkyShowtime jest jedynym serwisem, w którym te produkcje będą dostępne.