W serialu "Hotel przy plaży" idylliczne nadmorskie miasteczko przeradza się w siedlisko intryg i mrocznych sekretów. To tu odbywa się przyjęcie, które staje się tłem ośmioodcinkowej historii o zakazanej miłości, rodzinnej rywalizacji i tajemniczej śmierci. Najnowsze dzieło Camilli Läckberg, jednej z najpopularniejszych autorek książek na świecie, to wybuchowe połączenie opery mydlanej i dramatu kryminalnego.

O czym jest "Hotel przy plaży"?

60. urodziny Wernera Gyllenmarka to z pozoru zwykłe przyjęcie w "Hotelu przy plaży", jednak lista gości może zdumiewać. Oprócz przyjaciół i pracowników znalazł się na niej również zagorzały wróg jubilata - Egil Grip we własnej osobie. Co więcej, rywal Gyllenmarka postanawia skorzystać z zaproszenia i zabrać ze sobą najbliższe sercu kobiety. W trakcie przyjęcia nieoczekiwanie Grip pada na ziemię i umiera, a tragedia wstrząsa całym miasteczkiem Saltsjövik. Sekrety z przeszłości wracają ze zdwojoną siłą, a relacje bohaterów zostają wystawione na ciężką próbę. Niektórzy będą w stanie poświęcić naprawdę wiele, by pogrzebać dawne trupy w szafie...