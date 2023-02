Reklama

"8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet. Święto to, ustanowione w 1910 roku, od początku służyć ma krzewieniu idei praw kobiet, walce o równouprawnienie i sprzeciwianie się dyskryminacji ze względu na płeć. Święto to może być również pretekstem do refleksji nad zmaganiami kobiet z nierównością społeczną, dyskryminacją czy przemocą" - czytamy w informacji prasowej.

"Co mnie nie zabije - historie gwałtów"

Poruszający i pełen empatii film "Co mnie nie zabije - historie gwałtów" przedstawia złożone historie zgwałconych kobiet, które próbują odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Czternaście wybranych przez reżysera postaci, w tym dwanaście kobiet, opowiada o swoich przeżyciach i ich ewolucji na przestrzeni lat. Słowo "gwałt" pada stosunkowo późno w filmie, co pozwala widzowi utożsamić się z całą drogą, jaka musiały przejść ofiary. Historia głównej bohaterki Ady, która po 10 latach wątpliwości i strachu postanowiła złożyć skargę i ogłosić, że została zgwałcona, jest tylko i aż czubkiem góry lodowej wszystkich historii bohaterek, próbujących przezwyciężyć lęk przed ujawnieniem swojej traumy, pozostawiającej piętno na całe życie. Zamiast wskazywać i nazywać własne pragnienia, toczona jest walka z własnymi demonami – słowa jednej z bohaterek dokumentu obrazują rangę problemu. Film "Co mnie nie zabije – historie gwałtów" jest ważnym obrazem – przypomina, że zjawisko molestowania i gwałcenia kobiet występuje na całym świecie i nie jest związane z kulturą, rasą czy zasobnością portfela. Poza emocjonującymi relacjami samych ofiar dokument przedstawia również wyniki badań w dziedzinie psychologii, prawa i seksualności kobiet. Film, prezentujący realne skutki przemocy seksualnej można zobaczyć bezpłatnie pod tym linkiem do 8 sierpnia 2023 roku.

"Siłaczki"

Z okazji Dnia Praw Kobiet ARTE.tv zaprasza również do obejrzenia serii filmów dokumentalnych "Siłaczki" ukazującej historie kobiet uprawiających zawodowo sport, walczących z codziennymi przeciwnościami oraz zakorzenionymi w kulturze stereotypami. Seria składa się z czterech odcinków i buduje obraz świata sportu z kobiecej perspektywy. Kobietom bowiem długo nie pozwalano uprawiać sportu, a gdy już wywalczyły do tego prawo, obwarowano ich aktywność przedziwnymi ograniczeniami. Spacer, ale nie bieg. Rzut młotem, ale w długiej sukience. Dziś wydaje się, że kobiety stoją w sporcie na równi z mężczyznami, ale czy na pewno? Seria pokazuje determinację, upór i siłę kobiet walczących o sukces w sporcie. Przełamuje tym samym konwenanse społeczne, zaznacza, że kobiety mają takie samo prawo do uprawiania sportu jak mężczyźni, a także stawia znak równości miedzy płciami. Seria "Siłaczki" ukazuje siłę oraz niezależność kobiet i tym samym obala stereotyp kruchej, bezbronnej i zależnej od płci męskiej kobiety. Materiał jest dostępny pod tym linkiem do 18 sierpnia 2025 roku.

"Niezależne!"

Z kolei animowana seria "Niezależne!" w humorystyczny sposób ukazuje problematykę stereotypowego myślenia na temat kobiet. Autorki Ovidie i Sophie-Marie Larrouy poruszają tematy tabu skupiając się przede wszystkim na kobiecej seksualności i cielesności. 10 pierwszych odcinków serii można obejrzeć pod tym linkiem, a już 8 marca dostępnych będzie kolejnych 10 odcinków. Poruszane tematy to m.in. punkt G, zmiana standardów piękna, antykoncepcja czy też molestowanie seksualne. Celem serii jest przełamanie tabu oraz wsparcie akceptacji siebie, swojej fizyczności, swoich pragnień, a także przedstawianie problemów i zagrożeń z jakimi muszą mierzyć się na co dzień kobiety.

"H24 – 24 godziny z życia kobiety"

Seria "H24 – 24 godziny z życia kobiety" to zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami filmowy manifest przeciwko seksizmowi i różnym formom przemocy, której kobiety doświadczają na co dzień. W serii wystąpiła m.in. Diane Kruger i Agnieszka Żulewska, a jeden odcinek napisany został przez polską pisarkę Grażynę Plebanek. Do zobaczenia pod tym linkiem do 22 października 2026 roku.

"Nadal boję się wracać sama"

Dlaczego kobiety są nadal tak bardzo narażone na przemoc? Jak poprawić ich bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej? Reportaż "Nadal boję się wracać sama" jest dostępny do 4 października 2024 roku pod tym linkiem.

"Należysz do mnie! Kobietobójstwa w Europie"

Vanessa została poparzona kwasem przez swojego byłego chłopaka. Rebeccah zmarła od ciosów nożem zadanych przez jej partnera. Chahinez spłonęła, bo domagała się rozstania... Jakie mechanizmy działają u zabójców kobiet? Co mówią o naszych społeczeństwach? W dokumencie "Należysz do mnie! Kobietobójstwa w Europie" zadajemy te pytania prawnikom, działaczkom i bliskim ofiar. Dokument dostępny do 16 czerwca 2023 roku pod tym linkiem.

"Gimnastyka - gdzie się podziały artystki renesansu"

Czy w czasach renesansu istniały znane, uzdolnione malarki? Oczywiście! Niestety historia o nich zapomniała. Od renesansu mężczyznom udawało się utrzymać kobiety z dala od malarstwa. Zabraniano im studiowania anatomii i aktów, a także sprzedaży dzieł i wstępu na zajęcia malarstwa. Linda Falcone stara się to zmienić. Program "Gimnastyka - gdzie się podziały artystki renesansu" dostępny do 19 czerwca 2024 roku pod tym linkiem.