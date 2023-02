"Hogwarts Legacy" okazało się prawdziwym hitem. Gra, w której wcielamy się w XIX-wiecznego ucznia czy uczennicę słynnej szkoły magii i musimy powstrzymać bunt goblinów, jest naprawdę świetna i sprzedaje się rewelacyjnie.

Warner Bros chce zapomnieć o ostatnich Fantastycznych bestiach

Nic więc dziwnego, że po sukcesie "The Last of Us" HBO bierze na cel kolejną grę do przeniesienia na ekran. Warner Bros - jak podaje serwis Giant Freakin Robot - chce w ten sposób przyciągnąć nowych fanów do uniwersum Pottera. Zwłaszcza po kinowej wtopie, jaką okazały się ostatnie "Fantastyczne bestie".