Serial opowiada o mafii 'Ndrangheta z perspektywy kobiet, które odważyły się rzucić jej wyzwanie.

Kiedy premiera w Polsce?

"The Good Mothers" pojawi się na platformie Disney+ 5 kwietnia, a wszystkie sześć odcinków będzie dostępnych już tego samego dnia.

Nagrodę Berlinale Series Award w imieniu całej ekipy odebrali reżyserzy Julian Jarrold i Elisa Amoruso.

Włoska mafia oczami kobiet

Zainspirowany prawdziwą historią serial "The Good Mothers" to wielowątkowa opowieść, której bohaterkami są trzy kobiety: Denise (Gaia Girace) - córka Lei Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) i Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), urodzone w jednej z najgroźniejszych rodzin włoskiej mafii. Pokazuje on między innymi ich odwagę w przeciwstawieniu się ‘Ndranghecie i próbę zniszczenie jej od środka. Na pomoc przyjdzie im prokurator Anna Colace (Barbara Chichiarelli), która właśnie przybyła do Kalabrii. Funkcjonariuszka uważa, że to właśnie kobiety są kluczowe, aby pokonać klany ‘Ndrangheta. Strategia wiąże się jednak z dużym ryzykiem, ponieważ 'Ndrangheta jest dobrze znana ze swoich podstępnych działań i budzącej strach brutalności. Serial "The Good Mothers" podąża za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się spod kontroli przestępców, współpracy z władzami i zapewnienia swoim dzieciom nowej przyszłości.

Kto stoi za serialem?

Serial oparty jest na porywającej książce Alexa Perry'ego, zdobywcy nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Ekranową adaptację przygotował nominowany do nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej Stephen Butchard ("Baghdad Central", "Upadek królestwa"), z kolei za reżyserię odpowiadają nominowany do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej i EMMY Julian Jarrold ("The Crown", "Zakochana Jane") oraz wielokrotnie nagradzana Elisa Amoruso ("Shirley", "Chiara Ferragni: Unposted").

Producentami wykonawczymi są Juliette Howell, Tessa Ross i Harriet Spencer z House Productions ("Sherwood", "Osobliwość") oraz Mario Gianani i Lorenzo Gangarossa z Wildside ("Genialna przyjaciółka", "Anna").