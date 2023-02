O czym opowiada "Słoń"?

Bartek prowadzi małe gospodarstwo na Podhalu. Kiedy opuścił ich ojciec, jego matka się załamała, wówczas to on musiał zostać głową rodziny. Pewnego dnia umiera ich sąsiad i jego syn Dawid przyjeżdża na pogrzeb. Bartek fascynuje się Dawidem i jego beztroską. Pierwsza miłość zmusza go do podjęcia decyzji, czy jest już gotowy, żeby sięgnąć po swoją wolność.

Gdzie można zobaczyć "Słonia"?

Film jest dostępny na platformach Chili, Cineman, Mojeekino.pl, Kino pod Baranami oraz Nowe Horyzonty VOD.