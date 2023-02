Reklama

Podczas gali Bestsellery Empiku w kategorii "film" triumfował skandalizujący i wywołujący głębokie dyskusje film Marii Sadowskiej "Dziewczyny z Dubaju". Dostępna na CANAL+ online produkcja poruszająca kontrowersyjny temat sexworkingu okazała się najchętniej wybieraną i oglądaną przez Polaków w ubiegłym roku. W serwisie dostępne są również wszystkie pozostałe nominowane tytuły: "Żeby nie było śladów", "Zupa nic", "Wesele" oraz “Miłość, seks & pandemia".

"Dziewczyny z Dubaju"

Najpopularniejszy polski film, który w 2021 r. jako jedyny przyciągnął do kin ponad milion widzów. Sześć tygodni w czołówce Box Office, w tym cztery na pierwszym miejscu. Ta produkcja Doroty "Dody" Rabczewskiej i Emila Stępnia w reżyserii Marii Sadowskiej nie schodziła z ust widzów przez wiele tygodni. "Dziewczyny z Dubaju" opowiadają historię młodej, ambitnej dziewczyny Emi (Paulina Gałązka), która od lat marzy o karierze w wielkim świecie. Dlatego, gdy tylko nadarzyła się okazja, bez wahania decyduje się zostać ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to właśnie ona, na zaproszenie arabskich szejków, zaczyna rekrutować Polki – celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten hermetyczny, luksusowy świat szybko ujawnia swoją ciemną stronę.

Reklama

"Miłość, seks & pandemia"

Patryk Vega, najbardziej kontrowersyjny polski reżyser, wraca z kolejnym odważnym tytułem. Twórca takich hitów jak "Pitbull" czy "Botoks" tym razem obnaża pragnienia współczesnych kobiet, nie bojąc się przy tym złamać kilka tematów tabu, takich jak erotyczne fantazje, realia internetowych randek czy to jak pandemia i zamknięcie w domach wpłynęło na życie intymne Polaków. W głównych rolach gwiazdorska obsada – Anna Mucha, Zofia Zborowska-Wrona i Małgorzata Rozenek-Majdan, dla której był to aktorski debiut. Na CANAL+ online można obejrzeć rozszerzoną, serialową wersję tego hitu.

"Wesele"

Ostatni film jednego z najbardziej bezkompromisowych polskich reżyserów, Wojciecha Smarzowskiego. "Wesele" to wielopokoleniowa saga o dylematach moralnych, etycznych i osobistych, a zarazem tragikomedia osadzona zarówno we współczesności, jak i czasach II Wojny Światowej. Ta produkcja to bolesne i niebiorące jeńców spojrzenie na naszą przeszłość i teraźniejszość. Przeszłość, o której wielu wolałoby zapomnieć. Filmy Smarzowskiego zawsze cechują się znakomitymi rolami wybitnych polskich aktorów i nie inaczej jest w tym przypadku. Robert Więckiewicz, Agata Kulesza, Michalina Łabacz i Arkadiusz Jakubik stworzyli kreacje, które ciężko zapomnieć.

"Zupa nic"

Prequel "Moich córek krów", filmu, który podbił serca Polaków w 2016 r. Kinga Dębska wraca z produkcją będącą niezapomnianą i nostalgiczną wyprawą w ubiegłą epokę, do późnego PRL-u. Świetny, podszyty humorem, portret zwykłego życia w czasach słusznie minionych. To także filmowy hołd dla jednego z symboli tamtych czasów – Fiata 126p. Historia rodziny, która dzięki zakupowi wymarzonego pomarańczowego malucha odkrywa w sobie powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży. W głównych rolach popularni i nagradzani mistrzowie ekranu — Kinga Preis i Adam Woronowicz.

"Żeby nie było śladów"

Ostatni film Jana P. Matuszyńskiego, twórcy obsypanej nagrodami "Ostatniej rodziny" oraz głośnego serialu "Król" na podstawie bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha. Reżyser tym razem bierze na warsztat głośny reportaż Cezarego Łazarewicza opowiadający o głośnym zabójstwie z 1983 r. Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej działaczki i poetki Barbary Sadowskiej, zatrzymuje milicyjny patrol. Podczas przesłuchania na komisariacie chłopak zostaje skatowany i po dwóch dniach umiera na skutek ciężkich obrażeń. Naocznym świadkiem tragicznych wydarzeń jest przyjaciel Przemyka, Jurek Popiel, który postanawia za wszelką cenę doprowadzić do ukarania zabójców. Rodzina Popielów znajduje się nagle w centrum uwagi komunistycznych władz, które nie przebierają w środach, by zmusić Jurka do zmiany obciążających zeznań. Produkcja otrzymała 3 Złote Lwy na zeszłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także została polskim kandydatem do Oscarów. W głównych rolach Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz oraz Tomasz Kot.