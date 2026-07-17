Serial "Proud", który można oglądać na platformie HBO Max, wzbudza wiele emocji. W piątek, 17 lipca platforma opublikowała ostatni odcinek tej produkcji.

Maja Ostaszewska ocenia serial "Proud"

Maja Ostaszewska wciela się w nim w postać sąsiadki. To kobieta, która wiele w życiu przeszła, bywa smutna a te swoje smutki zagłusza alkoholem – opowiada aktorka. Czy jej zdaniem Polacy są otwarci na tego typu produkcje?

Myślę, że to jest bardzo niedobre, że my w ogóle dzisiaj, w 2026 roku, zadajemy sobie pytania, czy my jesteśmy na to gotowi. To jest oczywiste, to dotyczy praw człowieka, i my wręcz bardzo potrzebujemy takiego serialu - uważa aktorka.

Kogo Maja Ostaszewska gra w serialu "Proud"?

W rozmowie z Dziennik.pl wyjaśnia, jak wygląda u niej proces kreowania postaci, które gra. Czy grana przez nią Sąsiadka ma swoje pierwowzory? Co sądzi o młodym pokoleniu aktorów, z którym gra również w serialu "Proud"? Tego dowiecie się z naszego WIDEO.

O czym jest serial "Proud"?

Filip jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach kolejnych seksualnych partnerów i pracą modela. Uważa, że dobra zabawa należy mu się po trudnym dzieciństwie, spędzonym w domu dziecka.

Czym jest dla niego dorosłość? Czymś, co z pewnością może poczekać. Jego postawa jest nieustannym źródłem napięć z siostrą, która od lat stara się zastąpić mu rodziców. Gdy beztroska przestaje być uroczą cechą a staje się nieznośnym ciężarem, siostra mówi: dość. Jest przekonana, że jego styl życia ma swoją cenę i prowadzi go do nieuchronnej katastrofy.

Filip jest przekonany, że panuje nad własnym życiem. Do czasu, gdy otrzymuje szokującą wiadomość. Powoli dociera do niego, że jego życie bezpowrotnie się zmieniło. Nieprzystosowany do życia musi nagle stanąć mocno na własnych nogach, ale czy potrafi?

Kto gra w serialu "Proud"?

Oprócz Ignacego Lissa, który wciela się postać Filipa, w serialu "Proud" grają również m.in. Maria Sobocińska, Sylwia Boroń, Mateusz Węcławek, Paweł Tomaszewski, Amelia Fijałkowska oraz Paulina Holtz.

Reżyserem serialu "Proud" jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak.

Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy Zofia Komasa, a za charakteryzację Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.