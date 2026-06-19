Kamil Studnicki w serialu "Proud", którego drugi odcinek dostępny jest w HBO Max od piątku, 19 czerwca, wciela się w postać Olka. To przyjaciel głównego bohatera. Pracowałem nad tą postacią w różny sposób, zrobiłem sobie playlistę, zgoliłem włosy - mówi aktor w rozmowie z Dziennik.pl.

Jak Kamil Studnicki pracował nad postacią Olka?

Miałem taki sen, że ja jako Olek jestem w dużym centrum handlowym, jestem przebrany z jakiegoś klauna i że wszyscy przechodzą obok i się śmieją, a ja nie mogę się ruszyć. Śpiewam, ale nie mogę się ruszyć. Ta postać się rodziła jakby poprzez różne wymiary - mówi Kamil Studnicki.

W rozmowie z Dziennik.pl mówi również o tym, czego bał się podczas pracy na planie. Aktor poza tym, że gra, również śpiewa. Czy nadal spełnia się w tej dziedzinie? Czy i kiedy wyda płytę? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym WIDEO.

O czym jest serial "Proud"?

Filip jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach kolejnych seksualnych partnerów i pracą modela. Uważa, że dobra zabawa należy mu się po trudnym dzieciństwie, spędzonym w domu dziecka.

Czym jest dla niego dorosłość? Czymś, co z pewnością może poczekać. Jego postawa jest nieustannym źródłem napięć z siostrą, która od lat stara się zastąpić mu rodziców. Gdy beztroska przestaje być uroczą cechą a staje się nieznośnym ciężarem, siostra mówi: dość. Jest przekonana, że jego styl życia ma swoją cenę i prowadzi go do nieuchronnej katastrofy.

Filip jest przekonany, że panuje nad własnym życiem. Do czasu, gdy otrzymuje szokującą wiadomość. Powoli dociera do niego, że jego życie bezpowrotnie się zmieniło. Nieprzystosowany do życia musi nagle stanąć mocno na własnych nogach, ale czy potrafi?

Kto gra w serialu "Proud"?

Oprócz Ignacego Lissa, który wciela się postać Filipa, w serialu "Proud" grają również m.in. Maja Ostaszewska, Maria Sobocińska, Sylwia Boroń, Mateusz Węcławek, Paweł Tomaszewski, Amelia Fijałkowska oraz Paulina Holtz.

Reżyserem serialu "Proud" jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy Zofia Komasa, a za charakteryzację Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.