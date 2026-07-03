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Maria Sobocińska: Serial "Proud" to historia o dawaniu szansy

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
43 minut temu
Maria Sobocińska w serialu "Proud", który można oglądać w serwisie HBO Max, wciela się w postać Kiki. "Myślę, że warto zobaczyć ten serial bo to jest historia o dawaniu szansy, o tym żeby nie skreślać człowieka, tylko otworzyć się na niego i dać się zaskoczyć" - mówi w rozmowie z Dziennik.pl. Jak pracowała nad tą rolą?

Maria Sobocińska w serialu "Proud" wciela się w postać dorosłej nastoletniej matki. I choć to rola drugoplanowa, jest bardzo charakterystyczna i wyrazista w tej produkcji.

Maria Sobocińska o pracy na planie "Proud"

Kiki to jest przyjaciółka głównego bohatera. Nie jestem tą przyjaciółką od początku, ale tak się układają losy tej dwójki i też paru innych osób, że tworzą taką w pewnym momencie rodzinę złożoną z przyjaciół - mówi aktorka w rozmowie z Dziennik.pl.

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Maria Sobocińska zapytana o to, jak pracuje nad rolami, które dostaje odpowiada, że musi się nad nimi dłuższą chwilę zastanowić. Nawet dłuższą chwilę - stwierdza. Co jej zdaniem okazało się bardzo pomocne w pracy nad serialem "Proud"? Czy prywatnie polubiłaby głównego bohatera? Co jej zdaniem jest siłą tego serialu? Tego dowiecie się z naszego WIDEO.

O czym jest serial "Proud"?

Bohaterem serial "Proud" jest Filip. To człowiek bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach kolejnych seksualnych partnerów i pracą modela. Uważa, że dobra zabawa należy mu się po trudnym dzieciństwie, spędzonym w domu dziecka.

Czym jest dla niego dorosłość? Czymś, co z pewnością może poczekać. Jego postawa jest nieustannym źródłem napięć z siostrą, która od lat stara się zastąpić mu rodziców. Gdy beztroska przestaje być uroczą cechą a staje się nieznośnym ciężarem, siostra mówi: dość. Jest przekonana, że jego styl życia ma swoją cenę i prowadzi go do nieuchronnej katastrofy.

Filip jest przekonany, że panuje nad własnym życiem. Do czasu, gdy otrzymuje szokującą wiadomość. Powoli dociera do niego, że jego życie bezpowrotnie się zmieniło. Nieprzystosowany do życia musi nagle stanąć mocno na własnych nogach, ale czy potrafi?

Kto gra w serialu "Proud"?

Oprócz Ignacego Lissa, który wciela się postać Filipa, w serialu "Proud" grają również m.in. Maja Ostaszewska, Maria Sobocińska, Sylwia Boroń, Mateusz Węcławek, Paweł Tomaszewski, Amelia Fijałkowska oraz Paulina Holtz.

Kto stoi za serialem "Proud"?

Reżyserem serialu "Proud" jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy Zofia Komasa, a za charakteryzację Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialserialHBO MAXProud
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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