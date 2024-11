Okres PRL-u (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) to czas wyjątkowy dla polskiej kultury XX wieku. To właśnie wtedy powstały pierwsze polskie seriale, a także kultowe filmy i piosenki. Wiele z nich pamiętamy do dziś. Jak dobrze znasz hity PRL-u? Czy pamiętasz ich bohaterów i nazwiska aktorów wcielających się w te role. Przekonaj się sam, rozwiązując ten quiz.

