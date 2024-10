Nie da się ukryć, że "13 Posterunek" to jeden z najbardziej kultowych polskich sitcomów. Choć emitowany był krótko, jego wpływ na polską komedię jest nieoceniony. Pamiętacie zabawne gagi, nietypowe przypadki i barwnych bohaterów? Serial opowiadał o codzienności policjantów z warszawskich przedmieść. Choć miał tylko 41 odcinków, to do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich seriali. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz przygody Cezarego i jego kolegów!

