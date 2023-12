"Szklana pułapka” to kultowy film akcji z przełomu lat 80. i 90. Zna go chyba każdy. Bruce Willis i Alan Rickman stworzyli w nim niezapomniane role. Czy film jest w stanie was czymś zaskoczyć? Jest wiele ciekawostek związanych z produkcją, o których nie wszyscy wiedzą. Sprawdź, jak dobrze znasz jeden z najsłynniejszych amerykański filmów sensacyjnych wszechczasów.

