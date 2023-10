Minęły już ponad dwa miesiące od premiery "Barbie" w Polsce. Produkcja trafiła na platformy streamingowe, ale nadal można ją zobaczyć w niektórych kinach. Trudno o lepszy dowód popularności. Film Grety Gerwig ma też szansę, by przejść do historii popkultury. Sam zresztą czerpie z niej wielkimi garściami. W "Barbie” znajdziemy wiele nawiązań do klasycznych filmów. Produkcja korzysta też obficie z historii samej lalki Barbie. Również pojawiające się w niej postaci oraz odtwarzający je aktorzy (także ci z drugiego czy trzeciego planu) – nie są przypadkowi. Znajdziemy w niej także mistrzowskie lokowanie produktów. Odgadniecie wszystkie ciekawostki i nawiązania?

Przejdź do quizu