"Miś", czyli kultowa komedia Stanisława Barei, to jeden z najzabawniejszych i najbłyskotliwszych obrazów epoki PRL uwiecznionych na taśmie filmowej. Po co był ten "Miś"? Aby otwierać oczy niedowiarkom i odpowiadać na żywotne potrzeby społeczeństwa żądnego zobaczyć na własne oczy absurdy codziennej egzystencji czasów PRL. Scenariusz do tego filmu napisali wspólnie Stanisław Bareja i Stanisław Tym. Premiera tej satyrycznej komedii odbyła się 4 maja 1981 r. Plejada nietuzinkowych postaci, kultowe sceny i komiczne dialogi są do dziś cytowane i wspominane. Sprawdź, ile pamiętasz ze scen z barów mlecznych, urzędów, sklepów i ulic filmowej rzeczywistości "Misia". Bądź czujny, pytanie 7 może zaskoczyć!

