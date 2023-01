Nic tak nie bawi jak dobra komedia. To one cieszą się największą popularnością. "Sami swoi", "Seksmisja", "Kiler". Jak często do nich wracasz? Co z nich pamiętasz? Sprawdź się w naszym quizie!!!

0/8 "Sami swoi" to historia odwiecznego sporu... Nowaków i Kowalskich Maklakiewiczów i Himilsbachów Kargulów i Pawlaków 0/8 Rolą Maksa w "Seksmisji" Juliusza Machulskiego zagrał brawurowo Jerzy Sthur. A Alberta? Andrzej Seweryn Olgierd Łukaszewicz Jan Machulski 0/8 Kultowy "Miś" kończy się kolędą śpiewana przez... Ewę Bem Hannę Banaszak Stanisławę Celińską 0/8 "Jak rozpętałem drugą wojnę światową" opowiada o przygodach polskiego żołnierza Franciszka... Pawlaka Ochódzkiego Dolasa 0/8 "Poszukiwany, poszukiwana" to komedia z 1973 roku. Jej reżyserem był... Juliusz Machulski Stanisław Bareja Tadeusz Chmielewski 0/8 Rolę kolegi kaowca (Stanisław Tym) zagrał w "Rejsie" Marka Piwowskiego... Jerzy Dobrowolski Ryszard Pietruski Wojciech Pokora 0/8 "Vabank" - polska komedia kryminalna retro z 1981, była pełnometrażowym debiutem fabularnym... Olafa Lubaszenki Romana Załuskiego Juliusza Machulskiego 0/8 Na jaki wydział Uniwersytetu Warszawskiego zdaje Katarzyna Solska (Grażyna Błęcka-Kolska) w filmie "Kogel-mogel"? Wydział Polonistyczny Wydział Historyczny Wydział Pedagogiczny Twój wynik