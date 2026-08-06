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QUIZ serialowy. "07 zgłoś się". Na ostatnie pytanie tylko "wytrawny" Borewicz odpowie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:45
07 zgłoś się
QUIZ serialowy. "07 zgłoś się". Na ostatnie pytanie tylko "wytrawny" Borewicz odpowie/TVP
Błyskotliwy, pewny siebie i kochający kobiety. Potrafił znaleźć rozwiązanie każdej, nawet najtrudniejszej zagadki kryminalnej. W tym quizie sprawdzamy Waszą wiedzę o serialu "07 zgłoś się".
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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serial07 zgłoś sięquizquizy z wiedzy ogólnej
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