QUIZ serialowy. "07 zgłoś się". Na ostatnie pytanie tylko "wytrawny" Borewicz odpowie
dzisiaj, 06:45
QUIZ serialowy. "07 zgłoś się". Na ostatnie pytanie tylko "wytrawny" Borewicz odpowie/TVP
Błyskotliwy, pewny siebie i kochający kobiety. Potrafił znaleźć rozwiązanie każdej, nawet najtrudniejszej zagadki kryminalnej. W tym quizie sprawdzamy Waszą wiedzę o serialu "07 zgłoś się".
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Źródło dziennik.pl
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