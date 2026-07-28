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Quiz o kultowych cytatach z polskich filmów i piosenek. Na pewno wiesz skąd pochodzą? 10/12 zdobędą prawdziwi wyjadacze

Sara Schekiel
Sara Schekiel
dzisiaj, 18:15
[aktualizacja dzisiaj, 18:26]
Produkcja filmu fabularnego pt. Dzień świra
Kadr z filmu "Dzień świra"/PAP
Myślisz, że polskie klasyki filmowe i muzyczne nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Przygotowaliśmy wyzwanie złożone z 12 pytań o kultowe teksty, które na stałe weszły do naszego języka. Przekonaj się, czy bez trudu wskażesz ich autorów i zdobądź komplet punktów!
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Źródło gazetaprawna.pl
Tematy: muzykafilmquiz
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