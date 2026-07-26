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Nie tylko Bareja. Ten QUIZ sprawdzi, jak dobrze pamiętasz kultowe komedie PRL. 6/10 to minimum

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:10
"Kingsajz"
Nie tylko Bareja. Ten QUIZ sprawdzi, jak dobrze pamiętasz kultowe komedie PRL. 6/10 to minimum/Materiały prasowe
Stanisław Bareja jest twórcą kultowych polskich komedii. Nie tylko on jednak tworzył filmy, które pamiętamy do dziś i w których uwiecznione zostały absurdy czasów PRL. Sprawdź, czy pamiętasz słynne cytaty i sytuacje z takich filmów jak "Dziewczyny do wzięcia", "Rozmowy kontrolowane", czy "Filip z konopi" i rozwiąż nasz QUIZ.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski filmfilmquiz
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