Prościutki QUIZ filmowy. Dopasuj opis sceny do hitu PRL. Ostatnie pytanie to kultowa produkcja

Prościutki QUIZ filmowy. Dopasuj opis sceny do hitu PRL. Ostatnie pytanie to kultowa produkcja / Materiały prasowe

W tym quizie chodzi o to, by dopasować scenę do tytuły kultowego filmu albo serialu czasów PRL. Pytania są dosyć łatwe, zwłaszcza dla tych, którzy oglądali te kultowego klasyki.

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