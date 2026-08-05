Prościutki QUIZ filmowy. Dopasuj opis sceny do hitu PRL. Ostatnie pytanie to kultowa produkcja
dzisiaj, 04:21
Prościutki QUIZ filmowy. Dopasuj opis sceny do hitu PRL. Ostatnie pytanie to kultowa produkcja/Materiały prasowe
W tym quizie chodzi o to, by dopasować scenę do tytuły kultowego filmu albo serialu czasów PRL. Pytania są dosyć łatwe, zwłaszcza dla tych, którzy oglądali te kultowego klasyki.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski filmfilmquiz
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