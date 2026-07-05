Ten QUIZ filmowy to prościzna. Uzupełnij tytuł kultowych klasyków czasów PRL. 100 proc. prawie dla każdego

Ten QUIZ filmowy to prościzna. Uzupełnij tytuł kultowych klasyków czasów PRL. 100 proc. prawie dla każdego / TVP

W tym bardzo łatwym quizie filmowym chodzi o uzupełnienie tytułu filmu lub serialu czasów PRL. Większość zagadek jest naprawdę bardzo prosta. Pytamy o kultowe produkcje.

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