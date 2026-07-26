Wybitny serial historyczny. Polacy obejrzą go w streamingu i telewizji

Seria "Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" można już oglądać w całości na platformie Disney+, natomiast dziś, 26 lipca o godz. 21:00 nastąpi dwuodcinkowa premiera na kanale National Geographic. Trzeci odcinek zostanie wyemitowany tydzień później, 2 sierpnia o tej samej porze.

Nowe światło na Pompeje

Najnowsze odkrycia archeologiczne i eksperckie śledztwo rzucają nowe światło na ostatnie godziny Pompejów. W trzyczęściowym serialu dokumentalno-fabularnym "Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" National Geographic zabiera widzów do antycznego miasta, by na nowo prześledzić wydarzenia poprzedzające erupcję Wezuwiusza i odkryć historie ludzi, których wybory mogły zadecydować o ich przetrwaniu.

Niezwykły gospodarz serialu

Gospodarzem produkcji jest Tom Hiddleston, laureat Złotego Globu i gwiazda serialu "Loki", który ponownie łączy siły z producentem wykonawczym Kevinem R. Wrightem. Seria stanowi połączenie filmowej fabuły i dokumentalnego śledztwa, przenosząc widzów do starożytnych Pompejów w godzinach poprzedzających erupcję Wezuwiusza. Pod opieką zespołu archeologów, historyków i geologów Hiddleston odkrywa niezwykłe historie prawdziwych mieszkańców, które podważają utrwalone przez lata przekonania dotyczące ostatnich chwil miasta. Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków jest to, że wielu mieszkańców miało realną szansę na ocalenie.

Widowiskowe rekonstrukcje

Za sprawą widowiskowych rekonstrukcji aktor dosłownie "cofa się w czasie", by śledzić losy autentycznych postaci żyjących w cieniu Wezuwiusza: młodego ucznia rzemieślnika, wpływowej przedsiębiorczyni oraz tajemniczego gwardzisty pretorianów. Ich historie składają się na poruszającą opowieść o niemożliwych wyborach podejmowanych w obliczu nadciągającej katastrofy. Wraz z przebudzeniem wulkanu rozpoczyna się wyścig z czasem, który ma odpowiedzieć na pytania: kto przeżył, kto zginął i co przesądziło o ich losie.

Starożytny świat fascynuje mnie, odkąd pamiętam. Wizyta w Pompejach sprawia, że dystans dwóch tysięcy lat nagle się zaciera, a przeszłość staje się niezwykle namacalna i bliska. Pompeje najczęściej pamiętamy ze względu na ich tragiczny koniec, ale przyglądając się bliżej życiu mieszkańców, ich wyborom i ostatnim chwilom przed katastrofą, możemy odkryć niezwykle poruszające ludzkie historie – mówi Tom Hiddleston.

"Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" to według National Geographic "opowieść o ludziach stojących w obliczu nieuniknionego. To historia odporności, poświęcenia i nadziei, która pokazuje Pompeje nie tylko jako miejsce katastrofy, lecz przede wszystkim jako miasto pełne ludzkich historii".