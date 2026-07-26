Dziennik Gazeta Prawana logo

Wybitny serial historyczny. Polacy obejrzą go w streamingu i telewizji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
37 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem"
"Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem"/Materiały prasowe
Jak wyglądały ostatnie godziny Pompejów i czy mieszkańcy mogli uniknąć tragedii? Nowy, trzyczęściowy serial dokumentalno-fabularny "Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem", od premiery uznany za wybitne osiągnięcie telewizji, zabiera widzów w podróż w czasie do starożytnego miasta, łącząc najnowsze odkrycia archeologiczne, eksperckie śledztwo i filmowe rekonstrukcje wydarzeń. Gdzie można oglądać serial?

Seria "Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" można już oglądać w całości na platformie Disney+, natomiast dziś, 26 lipca o godz. 21:00 nastąpi dwuodcinkowa premiera na kanale National Geographic. Trzeci odcinek zostanie wyemitowany tydzień później, 2 sierpnia o tej samej porze.

Nowe światło na Pompeje

Najnowsze odkrycia archeologiczne i eksperckie śledztwo rzucają nowe światło na ostatnie godziny Pompejów. W trzyczęściowym serialu dokumentalno-fabularnym "Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" National Geographic zabiera widzów do antycznego miasta, by na nowo prześledzić wydarzenia poprzedzające erupcję Wezuwiusza i odkryć historie ludzi, których wybory mogły zadecydować o ich przetrwaniu.

Niezwykły gospodarz serialu

Gospodarzem produkcji jest Tom Hiddleston, laureat Złotego Globu i gwiazda serialu "Loki", który ponownie łączy siły z producentem wykonawczym Kevinem R. Wrightem. Seria stanowi połączenie filmowej fabuły i dokumentalnego śledztwa, przenosząc widzów do starożytnych Pompejów w godzinach poprzedzających erupcję Wezuwiusza. Pod opieką zespołu archeologów, historyków i geologów Hiddleston odkrywa niezwykłe historie prawdziwych mieszkańców, które podważają utrwalone przez lata przekonania dotyczące ostatnich chwil miasta. Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków jest to, że wielu mieszkańców miało realną szansę na ocalenie.

Widowiskowe rekonstrukcje

Za sprawą widowiskowych rekonstrukcji aktor dosłownie "cofa się w czasie", by śledzić losy autentycznych postaci żyjących w cieniu Wezuwiusza: młodego ucznia rzemieślnika, wpływowej przedsiębiorczyni oraz tajemniczego gwardzisty pretorianów. Ich historie składają się na poruszającą opowieść o niemożliwych wyborach podejmowanych w obliczu nadciągającej katastrofy. Wraz z przebudzeniem wulkanu rozpoczyna się wyścig z czasem, który ma odpowiedzieć na pytania: kto przeżył, kto zginął i co przesądziło o ich losie.

Starożytny świat fascynuje mnie, odkąd pamiętam. Wizyta w Pompejach sprawia, że dystans dwóch tysięcy lat nagle się zaciera, a przeszłość staje się niezwykle namacalna i bliska. Pompeje najczęściej pamiętamy ze względu na ich tragiczny koniec, ale przyglądając się bliżej życiu mieszkańców, ich wyborom i ostatnim chwilom przed katastrofą, możemy odkryć niezwykle poruszające ludzkie historie – mówi Tom Hiddleston.

"Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" to według National Geographic "opowieść o ludziach stojących w obliczu nieuniknionego. To historia odporności, poświęcenia i nadziei, która pokazuje Pompeje nie tylko jako miejsce katastrofy, lecz przede wszystkim jako miasto pełne ludzkich historii".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial dokumentalnyNational GeographicTom HiddlestonPompeje
Powiązane
"Stuart nie ratuje wszechświata"
Kultowy serial dostał zaskakującą kontynuację. "Wyjście ze strefy komfortu"
"Star Trek: Nieznane nowe światy"
Kultowy serial SF wrócił. W sam raz na 60-lecie słynnej franczyzy
"Ghost in the Shell"
Arcydzieło po raz pierwszy w polskich kinach. W dodatku w nowej wersji
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWybitny serial historyczny. Polacy obejrzą go w streamingu i telewizji »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o III wojnie światowej. Podaje konkretną datę
Pokolenie AI polegnie. Dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu
Pokolenie AI przegra, a dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Brzozowski
Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest wybranka jego serca?
pogoda, lato, upał, alert, uwaga, temperatura
Nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy ostrzegają przed falą upałów. Podali dokładną godzinę
Lexus LBX reflektor SUV cena
Tak wygląda nowy król oszczędnej jazdy: spala 3,6 l na 100 km i kosztuje mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj