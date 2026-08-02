Prosty QUIZ serialowy. Podajemy trzy postaci, odgadujesz tytuł kultowej produkcji PRL
dzisiaj, 04:46
Prosty QUIZ serialowy. Podajemy trzy postaci, odgadujesz tytuł kultowej produkcji PRL/Materiały prasowe
W tym quizie pytamy o znane polskie seriale. Zadanie polega na tym, by po trzech postaciach, odgadnąć tytuł serialu. To nie będzie zbyt trudne zadanie, jeśli oglądałeś i dobrze znasz te produkcje.
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Źródło dziennik.pl
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