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Prosty QUIZ serialowy. Podajemy trzy postaci, odgadujesz tytuł kultowej produkcji PRL

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:46
Roman Wilhelmi w serialu "Alternatywy 4"
Prosty QUIZ serialowy. Podajemy trzy postaci, odgadujesz tytuł kultowej produkcji PRL/Materiały prasowe
W tym quizie pytamy o znane polskie seriale. Zadanie polega na tym, by po trzech postaciach, odgadnąć tytuł serialu. To nie będzie zbyt trudne zadanie, jeśli oglądałeś i dobrze znasz te produkcje.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialpolski film
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