Sentymentalny QUIZ filmowy. Pytamy o seriale PRL. Podajemy trzy postaci, odgadniesz tytuł?
dzisiaj, 04:36
Sentymentalny QUIZ filmowy. Pytamy o seriale PRL. Podajemy trzy postaci, odgadniesz tytuł?/Facebook
W tym quizie pytamy o znane polskie seriale czasów PRL. My podajemy trzy postaci, ty zgadujesz tytuł tej produkcji. To nie będzie zbyt trudne zadanie, zwłaszcza dla tych, którzy oglądali te kultowe produkcje.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialquiz
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