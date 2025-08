Film "Naznaczeni" ("Marked Men") nieprzypadkowo trafił do polskich kin na walentynki, następnie znalazł się w ofercie wypożyczalni VOD, a teraz mogą go już oglądać także abonenci platformy Prime Video.

Kto stoi za filmem?

W nowym filmie Nicka Cassavetesa, reżysera kultowego "Pamiętnika" z Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams, główną rolę gra zjawiskowa Sydney Taylor ("Urodzony w Ameryce"), a u jej boku zobaczymy dwóch popularnych przystojniaków: gwiazdora serialu "Outer Banks" Chase'a Stokesa oraz znanego z serii "Wikingowie" Alexandra Ludwiga.

W obsadzie są także Natalie Alyn Lind ("Gotham") i Ella Balinska ("Aniołki Charliego").

O czym jest film?

Shaw Landon (Sydney Taylor) kocha Rule'a Archera (Chase Stokes) odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak zbuntowany artysta, spec od tatuażu, traktuje porządną studentkę medycyny jak koleżankę, szukając uniesień w ramionach kolejnych dziewczyn na jedną noc. Nie dostrzega, że to właśnie Shaw jako jedyna tak naprawdę go rozumie i docenia jako mężczyznę. Wszystko zmienia się jednak po pewnej szalonej, imprezowej nocy, gdy Shaw postanawia wreszcie zawalczyć o uczucia Rule'a. Teraz nic już nie może być takie jak przedtem. Ale czy miłość pary, którą dzieli tak wiele, ma przyszłość? Szczególnie, że rodzice Shaw zrobią wszystko, by wyrwać ją z ramion nieodpowiedniego ich zdaniem chłopaka, a Rule zbyt łatwo ulega czekającym na każdym kroku pokusom.

Nowa Rachel McAdams?

Czy fakt, że Sydney Taylor została wybrana do głównej roli w "Naznaczonych" przez samego Nicka Cassavetesa, uczyni z niej gwiazdę, jak przed laty stało się z Rachel McAdams z "Pamiętnika"?

Sydney przyszła na przesłuchanie i dla mnie był to oczywisty wybór – mówi Cassavetes. Cieszę się, że ją wybraliśmy, bo okazała się objawieniem.

Dziękuję Nickowi, że miał wiarę we mnie. Powierzenie głównej roli w filmie komuś, kto nigdy wcześniej nie robił filmu, jest niemal niewiarygodne. (…) Będę go za to kochać na wieki – odwzajemnia komplement aktorka.

Sydney Taylor przyszła na świat 1 stycznia 1998 roku w Orlando na Florydzie. Jako dziecko chodziła do szkoły baletowej i miała nadzieję, że w przyszłości zostanie profesjonalną tancerką. Jednak już jako czternastolatka zaczęła występować przed kamerą. Najpierw dostała niewielką rolę w jednym z odcinków musicalu "Nashville", a potem dołączyła do obsady seriali "Dodaj magii: Miasto tajemnic" oraz "Urodzony w Ameryce".

Córka polskiego hrabiego

Kolejną młodą aktorką, która dzięki "Naznaczonym" ma szanse zostać szerzej zauważoną, jest Ella Balinska, która urodziła się 1996 roku w Londynie i co ciekawe – ma polskie korzenie. Ella jest córką polskiego przedsiębiorcy, hrabiego i muzyka Kazimierza Balińskiego-Jundziłła herbu Jastrzębie. Natomiast mama aktorki Lorraine Pascale ma miliony fanów – była modelką, napisała kilka książek kucharskich i prowadzi autorski program na kanale USA Food Network.

Swoje pochodzenie Ella opisuje jako mieszankę brytyjsko-polską i karaibską. Jej rodzice rozwiedli się, ale w dalszym ciągu utrzymują przyjacielskie relacje. Ella jest jedynaczką i nie doczekała się rodzeństwa.

Balinska pracowała jako modelka, rozważała również karierę sportową – trenowała lekkoatletykę. Postawiła jednak na aktorstwo w Guildford School of Acting, oficjalnie zdobywając tytuł Bachelor of Arts in Acting. Zagrała m.in. w "Aniołkach Charliego" i serialu oryginalnym Netflixa "Resident Evil". Ale jest nie tylko aktorką, lecz także DJ-ką i producentką muzyki techno.