Nowa "Naga broń" pojawiła się w polskich i światowych kinach dziś, 1 sierpnia 2025 roku.

O czym jest film?

Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii "Naga broń".

Reklama

Kto występuje w filmie?

We Franka Drebina Juniora wciela się Liam Neeson ("Lista Schindlera", "To właśnie miłość", "Drużyna A"), a partnerują mu Pamela Anderson ("Słoneczny patrol", "Żyleta", "The Last Showgirl"), Paul Walter Hauser ("Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Richard Jewell", "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"), Kevin Durand ("Królestwo Planety Małp", "Jestem numerem cztery", "Robin Hood"), Danny Huston ("Wierny ogrodnik", "21 gramów", "Aviator") i Busta Rhymes ("Halloween: Powrót", "Na tropie zła", "Blade: Wieczny łowca II").

Kto stoi za filmem?

Reklama

Nową "Nagą broń" wyreżyserował Akiva Schaffer ("Chip i Dale: Brygada RR", "Brooklyn 9-9", "Gwiazdorskie życie"), który napisał również scenariusz wespół z Danem Gregorem i Dougiem Mandem ("Chip i Dale: Brygada RR", "Jak poznałem waszą matkę", "Doktor Dolittle").

Zaskakujące reakcje

Nową "Nagą broń" przygotowywano od lat, jeszcze za życia Lesliego Nielsena, który zmarł w 2010 roku. Kiedy okazało się, że zielone światło dostał w końcu projekt z Liamem Neesonem, zdecydowana większość fanów i krytyków zareagowała niechęcią. Nikt nie wyobrażał sobie, by irlandzki aktor, skądinąd świetny, ale kojarzony głównie z dramatami, zaś w ostatnich latach z kinem akcji, będzie w stanie zastąpić legendarnego króla parodii Lesliego Nielsena w najbardziej ikonicznej roli.

Tymczasem pierwsze opinie o filmie, który ukazuje się 31 lat po poprzedniej części, są zaskakująco pozytywne. Zdaniem reportera portalu Variety nowa "Naga broń" jest "pysznie głupia, co stanowi największy komplement, i bardzo wierna duchowi filmów z Lesliem Nielsenem".

"Ten film jest nakręcony jak za dawnych czasów! Jest w nim mnóstwo świetnych żartów i widać, że filmowcy świetnie się bawili, kręcąc komedię z prawdziwego zdarzenia" – ekscytuje się inny widz.

Zdaniem innego Amerykanina najnowsza "Naga broń" to "najzabawniejszy film, jaki widziałem od jakiegoś czasu. Liam Neeson jest po prostu idealny jako Frank Drebin Jr., a komediowa chemia między nim a Pamelą Anderson jest absolutnie cudowna".

"Doskonale wyważony, 85-minutowy czas trwania sprawia, że film ogląda się przyjemnie od początku do końca. Jest nieprzerwanie zabawny" – kontynuuje ten sam widz w wypowiedzi dla Variety.

Inny fan również uznał wręcz występ Neesona za godny Oscara. "Uwielbiam oryginalną trylogię, więc z tym większą radością donoszę, że nowy film jest fantastyczny. Inteligentny i zabawny od początku do końca".

Złote czasy parodii

Lata 80. i 90. to złoty okres dla komedii bazujących na slapsticku i parodii. Filmy takie jak "Akademia policyjna" czy "Czy leci z nami pilot?" podbijały kina, oferując widzom humor, który bawił swoją przesadą i kreatywnością. "Naga broń", dzieło twórców z grupy ZAZ (Jerry Zucker, David Zucker i Jim Abrahams), idealnie wpisała się w ten trend, łącząc błyskotliwe dialogi z niedorzecznymi sytuacjami, które do dziś pozostają symbolem gatunku.

Seria "Naga broń" narodziła się w 1988 roku jako pełnometrażowa kontynuacja serialu "Police Squad!" – krótkiej, ale uwielbianej parodii produkcji kryminalnych. "Naga broń" to nie tylko parodia filmów kryminalnych, ale też celna satyra na współczesną popkulturę, politykę i media. Twórcy umiejętnie wpletli w fabułę odniesienia do aktualnych wydarzeń, tworząc humor, który bawił zarówno w latach 80., jak i dziś.

Frank Drebin ikoną komedii

Frank Drebin nie od razu miał jednak twarz Lesliego Nielsena. Twórcy początkowo widzieli w tej roli Roberta Stacka, znanego z "Czy leci z nami pilot?", jednak aktor nie mógł podjąć się projektu. Ostatecznie angaż otrzymał Nielsen, który swoim stoickim wyrazem twarzy i perfekcyjnym wyczuciem komizmu na zawsze zdefiniował tę postać. Leslie Nielsen, wcześniej kojarzony z poważnymi rolami, dzięki kreacji Drebina stał się ikoną komedii i symbolem tego wyjątkowego stylu żartu. Być może więc podobny los czeka Liama Neesona?

Jakie filmy tworzą trylogię?

"Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego"

W pierwszej części serii porucznik Frank Drebin przypadkowo wpada na trop międzynarodowego spisku, którego celem jest zamach na królową Elżbietę II. Jego śledztwo szybko zamienia się w pasmo niekontrolowanych pomyłek, absurdalnych sytuacji i kultowych dziś gagów. Drebin, choć niezdarny, działa z niebywałą determinacją, udowadniając, że nawet najbardziej chaotyczny policjant może – choćby przez przypadek – uratować świat.

"Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?"

Tym razem główny bohater Frank Drebin stara się powstrzymać niebezpieczny spisek, który zagraża nie tylko prezydentowi USA, ale i całemu kraju. W tej części również nie zabraknie kultowych scen, błyskotliwych żartów oraz niezapomnianej parodii filmów akcji. W filmie pojawiają się liczne odniesienia do klasycznych dzieł kina sensacyjnego oraz ikonicznych postaci, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla kinomanów.

"Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga"

W trzeciej odsłonie serii porucznik Frank Drebin oficjalnie żegna się ze służbą i przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jednak życie w spokoju nie jest mu pisane – szybko zostaje wciągnięty w kolejne śledztwo, tym razem dotyczące zamachu podczas gali Oscarów. Parodia świata show-biznesu, kultowe sceny i niezawodny komediowy geniusz Lesliego Nielsena sprawiają, że finał trylogii dostarcza widzom solidnej dawki absurdalnego humoru.