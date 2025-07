Porucznik Sławomir Borewicz grany przez Bronisława Cieślaka na dobre zapisał się w pamięci widzów. Ta kultowa postać i serial "07 zgłoś się" do dziś ma wielu fanów, którzy od deski do deski oglądają każdy odcinek.

Krzyżówka dla fanów serialu "07 zgłoś się". Hasło to tytuł jednego z odcinków

Ta krzyżówka dedykowana jest prawdziwym fanom serialu "07 zgłoś się". Nieco podchwytliwe hasła dotyczą słów z cytatów i złotych myśli występujących w tej produkcji bohaterów.

Rozwiązanie utworzą pola ponumerowane od 1 do 16. Hasło krzyżówki to tytuł jednego z odcinków serialu "07 zgłoś się". To co? Zaczynamy? Powodzenia!