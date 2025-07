"Diabeł" w lutym pojawił się na platformie Prime Video, gdzie od razu zajął 1. miejsce na liście najchętniej oglądanych produkcji w serwisie, wyprzedzając nawet serialowy megahit "Reacher". Od dziś, 6 lipca, można oglądać film również na platformie CANAL+ online.

O czym jest polski "John Wick"?

Bohaterem filmu, który w sieci został ochrzczony polską odpowiedzią na "Johna Wicka", jest Maks, dla którego armia była przez ćwierć wieku jedyną rodziną. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę, byłą dowódczynię oraz wiernego psa weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. W małym śląskim miasteczku rozpętuje się wojna. Dla jednych piekło na ziemi... Dla "Diabła" - prawdziwy dom…

Reklama

"Diabeł" zrodzony z historii żołnierzy GROM

Reklama

"Diabeł" jest debiutem reżyserskim Błażeja Jankowiaka, wielokrotnie nagradzanego twórcy teledysków. Film powstał na podstawie powieści i scenariusza autorstwa Roberta Ziębińskiego.

W rolach głównych wystąpili Eryk Lubos i Paulina Gałązka, a towarzyszą im Piotr Trojan, Aleksandra Popławska, Krzysztof Stroiński i Aleksandra Konieczna. Na ekranie zobaczymy także gwiazdy sceny muzycznej – O.S.T.R.-a oraz Marka Dyjaka.

Postać Maksa powstawała podczas spotkań z weteranami Jednostki Wojskowej GROM. Robert Ziębiński, autor scenariusza, przez ponad dwa lata prowadził rozmowy z żołnierzami, słuchając historii o tym, jak wygląda życie "po armii". Tak zaczął "rodzić się" Maks "Diabeł" Achtelik – żołnierz wyrzucony ze służby w tajemniczych okolicznościach, który w życiu kieruje się swoistym kodeksem honorowym.

Kiedy okazało się, że gatunkowy schemat samotnika mieszkającego w dziczy ma swoją genezę w faktach (wielu żołnierzy rzeczywiście wybiera po służbie życie z dala od cywilizacji i systemu), opowieść zaczęła układać się sama – mówi Ziębiński.

"Nie chodzi o to, żebym został żołnierzem"

Eryk Lubos, wcielający się w postać Maksa, spędził na szkoleniach z weteranami JW GROM ponad dwa lata. Celem było wiarygodne odwzorowanie ich zachowań, gestów, sposobu poruszania się.Nie chodzi o to, żebym został żołnierzem – mówił Lubos. Nie zostanę, bo jestem aktorem. Ale jako aktor miałem obowiązek zbudować swoją postać tak, aby oddać hołd tym, którzy w mundurach pracują – dodawał.

"Diabła" w premierowy weekend w kinach obejrzało 30 tys. widzów, ale w sumie film sprzedał się poniżej oczekiwań. W streamingu za to jest okazał się prawdziwym hitem.