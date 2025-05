Dziesięcioodcinkowy sezon czwarty serialu "The Morning Show" zadebiutuje jednym odcinkiem w środę, 17 września 2025 roku. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień, aż do 19 listopada.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

Akcja czwartego sezonu "The Morning Show" ozpoczyna się wiosną 2024 roku, niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfaki, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?

Kto występuje w nowym sezonie?

W gwiazdorskiej obsadzie – oprócz Jennifer Aniston i Reese Witherspoon – zobaczymy Billy'ego Crudupa, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestora Carbonella, Marka Duplassa, Gretę Lee, a także zdobywców Oscara Marion Cotillard i Jeremy'ego Ironsa, Aarona Pierre'a, Williama Jacksona Harpera, Boyda Holbrooka oraz uwielbianego przez widzów Jona Hamma.

Kto stoi za nowym sezonem?

Serial jest prowadzony i produkowany wykonawczo przez Charlotte Stoudt. Za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiada Mimi Leder. Produkcją serialu zajmuje się studio Media Res. Producentami wykonawczymi są Michael Ellenberg i Lindsey Springer (Media Res), Stoudt i Leder, Reese Witherspoon i Lauren Neustadter (Hello Sunshine), Jennifer Aniston i Kristin Hahn (Echo Films) oraz Zander Lehmann i Micah Schraft.

Każdy kolejny sezon lepszy

Napawa optymizmem to, że każdy kolejny sezon "The Morning Show" jest oceniany coraz lepiej. Pierwszy sezon oceniło pozytywnie 61 proc. krytyków na portalu RottenTomatoes, sezon drugi – 67 proc., zaś sezon trzeci – już 75 proc.

Obecnie dostępny na Apple TV+, trzeci sezon "The Morning Show" zdobył aż 16 nominacji do nagrody Emmy i przyniósł Billy'emu Crudupowi zwycięstwo w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym za rolę Cory'ego Ellisona. Aktor otrzymał również nagrodę Critics Choice za tę samą rolę. Trzeci sezon został także wyróżniony przez American Film Institute jako jeden z dziesięciu najlepszych seriali telewizyjnych 2023 roku.

Serial otrzymał m.in. nominacje do Emmy dla Reese Witherspoon (Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym), Billy'ego Crudupa (Najlepszy aktor drugoplanowy), Marcii Gay Harden (Najlepsza gościnna rola kobieca) oraz Mimi Leder (Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym). Crudup zdobył nagrodę Emmy i Critics Choice już za pierwszy sezon, a Jennifer Aniston za swoją rolę Alex Levy otrzymała nagrodę SAG dla Najlepszej aktorki w serialu dramatycznym. Leder była dwukrotnie nominowana do Emmy za reżyserię finałów sezonów pierwszego i trzeciego, które także współprodukowała.