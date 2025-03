Drugi sezon serialu "Threesome" będzie dostępny od 21 marca na kanale Viaplay Filmy i Seriale w serwisie Prime Video w ramach usługi Prime Video Channels.

O czym był pierwszy sezon?

W pierwszym sezonie wzbudzającego kontrowersje ze względu na bardzo odważne sceny serialu "Threesome" Siri i David prezentowali się jako zgrana para, której związek trwa już od czasów liceum. Wszystko robili razem, mieli wspólną grupę znajomych i plany na przyszłość. Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy pod wpływem alkoholu i chwilowej ciekawości zatracili się w miłosnym trójkącie z nowo poznaną studentką sztuki Camille. Po upojnej nocy Siri zmagała się z wieloma trudnymi i sprzecznymi emocjami, które ostatecznie doprowadziły ją do nawiązania romansu z przystojnym tancerzem. Kobieta przez jakiś czas prowadziła podwójne życie, korzystając jednocześnie ze stabilnej relacji z Davidem i oddając się ognistemu romansowi z Johnem.

Reklama

Co się wydarzy w drugim sezonie?

Reklama

Wydarzenia z nowego sezonu są bezpośrednią kontynuacją emocjonujących scen z finału pierwszej serii i jeszcze bardziej komplikują losy bohaterów. Gdy David niespodziewanie odkrywa niewierność ukochanej, decyduje się na wyprowadzkę. Miotany skrajnymi uczuciami mężczyzna szuka pocieszenia, wdając się w kolejne romanse i rozpoczynając podróż ku samopoznaniu. Próbuje na nowo zdefiniować samego siebie – bez Siri u boku, a także dowiedzieć się, czego tak naprawdę pragnie. Kobieta nie ułatwia mu tego, cały czas chcąc go przekonać, że ich relację można uratować. David miota się między powrotem do ukochanej a rozpoczęciem nowego życia u boku innej kobiety.

Prowokacyjna opowieść o przekraczaniu granic

"Threesome" jest zapowiadany przez dystrybutora jako "pełna napięcia prowokacyjna opowieść o miłości, zdradzie i przekraczaniu granic. Bohaterowie przeżywają na oczach widzów kolejne wzloty i upadki oraz poszukują odpowiedzi na pytanie o to, czego tak naprawdę chcą. Ośmioodcinkowa seria pokazuje ich najbardziej intymne momenty życia i stanowi wyjątkowo realistyczny obraz relacji w poważnym kryzysie. Im bardziej bohaterowie oddalają się od siebie, tym bliżsi stają się widzowi. Czy ich związek zdoła przetrwać kolejne problemy? A może zdecydują o tym, że chcą kroczyć w przyszłość w nieco innym towarzystwie?".

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu jest Lisa Linnertorp ("Most nad Sundem", "Ukryci: Pierworodny"). W główne role wcielają się Matilda Källström ("Poza trasą", "Miłość na dobre i złe") oraz Simon Lööf ("In the Lost Lands").

W produkcji występują również Lucien Laviscount ("Emily w Paryżu", "Królowe krzyku"), Alma Jodorowsky ("Split", "Wąż"), Hollie-Jay Bowes ("Życie w Hollyoaks"), Emily Renée ("Jupiter: Intronizacja", "Siła"), Cat White ("Drakula"), Kit Johansson Walker ("Dziękuję i przepraszam"), Kerry Bennett ("Więźniowie dzielnicy") oraz Kola Krauze ("Most nad Sundem", "Wyjście").

Cztery lata oczekiwania

Pierwszy sezon serialu "Threesome" ukazał się w polskim streamingu 2021 roku i z miejsca zyskał uznanie widzów. Drugi sezon nakręcono już w 2022 roku i na Zachodzie trafił on na platformę Apple TV+. Niestety w Polsce na premierę trzeba było czekać aż do teraz.

Serial "Threesome" uzyskał nominację do tytułu "Najlepszego dramatu młodzieżowego" w plebiscycie Kristallen, czyli najważniejszych szwedzkich nagród telewizyjnych, odpowiadających amerykańskim Emmy.