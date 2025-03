Jesse Eisenberg otrzymał polskie obywatelstwo. Wręczył mu je prezydent Andrzej Duda, który przebywał z wizytą w USA. Miało to miejsce w siedzibie polskiego przedstawicielstwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Informację potwierdził sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Jesse Eisenberg marzył o polskim obywatelstwie

Cieszę się, że ludzie ze świata, zza oceanu, pamiętają o swoim pochodzeniu, o tym, że ich przodkowie wywodzą się z Rzeczypospolitej i chcą związać się z naszym krajem – powiedział Duda, cytowany przez Kancelarię Prezydenta. Jesse Eisenberg przyznał, że "jest wręcz niewiarygodnie zaszczycony". Dodał, że polskim obywatelstwem był zainteresowany od 20 lat.

Reklama

Reklama

Jesse Eisenberg napisał scenariusz i wyreżyserował film "Prawdziwy ból". Zdjęcia do tej produkcji powstawały w Polsce. Film został dwukrotnie nominowany do tegorocznych Oscarów w kategorii najlepszy scenariusz oraz najlepszy aktor drugoplanowy. W tej drugiej grający w filmie Kieran Culkin otrzymał statuetkę.

Kiedy chodziłem po ulicach i zaczynałem czuć się trochę bardziej komfortowo, przyszło mi do głowy coś tak oczywistego, że moja rodzina mieszkała w tym miejscu znacznie dłużej niż my w Nowym Jorku – powiedział Jesse Eisenberg odbierając polskie obywatelstwo z rąk Andrzeja Dudy. Artysta wyraził żal, że jego rodzina "nie czuła już żadnego związku z Polską".

Eisenberg stwierdził, że chce odnowić ten kontakt "tak bardzo, jak to tylko możliwe". I naprawdę mam nadzieję, że dzisiejsza ceremonia i ten niesamowity zaszczyt będzie pierwszym krokiem dla mnie i w imieniu mojej rodziny w ponownym połączeniu się z tym pięknym krajem - powiedział Eisenberg.

Kim jest Jesse Eisenberg?

Jesse Eisenberg ma 41 lat i jest aktorem żydowskiego pochodzenia, który urodził się i wychowywał się w Nowym Jorku. Znany jest z takich filmów jak "The Social Network", "Iluzja" czy "Zombieland". Jego rodzina pochodziła z Lublina i Krasnegostawu, stąd jego polskie korzenie.

Jego matka pracowała jako klaun na przyjęciach dla dzieci a ojciec był dyrektorem jednego ze szpitali oraz wykładowcą na uniwersytecie. Jesse ma rodzeństwo Hallie Kate i Kerri. Jako dziecko miewał problemy z przystosowaniem się do otoczenia, więc zaczął grać w przedstawieniach mając 10 lat. Studiował w The New School w Nowym Yorku. Naukę na Uniwersytecie Nowojorskim porzucił, bo zaczął pracę nad rolą filmową.

"Prawdziwy ból" - o czym jest ten film?

Film "Prawdziwy ból", który wyreżyserował i do którego napisał scenariusz Jesse Eisenberg to historia dwóch kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy po śmierci babci wybierają się wspólnie do Polski. Chcą w ten sposób spełnić ostatnią wolę zmarłej zawartą w testamencie. Kiedy podróżują po Polsce odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.