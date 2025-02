Serial "Projekt UFO" pojawi się jeszcze w 2025 roku na platformie Netflix.

O czym jest serial?

Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach (to nie błąd – Netflix specjalnie nie używa nazwy Truskolasy, aby uniknąć ewentualnych zarzutów od osób zaangażowanych w sprawę) na Warmii, szereg powiązanych ze sobą osób próbuje ustalić pochodzenie obcych istot, odkrywając w międzyczasie prawdę o sobie samych i otaczającej ich rzeczywistości.

Reklama

Kto stoi za serialem?

Scenariusz napisał Kasper Bajon ("Wielka woda", "Rojst", "Lokatorki", "Via Carpatia"). Producentką wykonawczą jest Anna Kępińska ("Wielka woda", "Over the Limit", "Pakt", "Bez tajemnic").

Główne role grają Piotr Adamczyk ("Lejdis", "Czas honoru", "Przepis na życie") jako Jan Polgar, Maja Ostaszewska ("Jack Strong", "Przepis na życie", "Zielona granica") jako Wera, Mateusz Kościukiewicz ("Wzgórze psów", "Wszystko, co kocham", "Twarz") jako Zbigniew Sokolik oraz Julia Kijowska ("Miłość", "Jutro mnie tu nie będzie", "Truskawkowe dni") jako Julia.