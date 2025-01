Film "Nie chcemy innej ziemi" jest dostępny na platformie CANAL+ online.

Prawda, a nie domysły

"Nie chcemy innej ziemi" to palestyńsko-izraelski dokument "dla wszystkich tych, którzy chcą prawdy, a nie domysłów" - informuje CANAL+. "To poruszająca opowieść o nierówności sił, bezwzględnej determinacji i niekończącej się walce o prawo do godnego życia. W obliczu brutalnych realiów codzienności, duet reżyserów niejednokrotnie naraża własne bezpieczeństwo, chcąc pokazać światu wydarzenia mające miejsce w Maser Yatta — skupisku dziewiętnastu wiosek, których mieszkańcy od dekad toczą batalię o przetrwanie w ojczystej ziemi" - czytamy w informacji prasowej.

Reklama

"Każdy powinien zobaczyć"

Główni bohaterowie, a jednocześnie osoby odpowiedzialne za pracę kamery, to Basel Adra, młody palestyński prawnik, dziennikarz i aktywista, oraz Yuval Abraham, izraelski dziennikarz i filmowiec. Zestawienie ze sobą głosów pozornie postawionych po dwóch przeciwnych stronach konfliktu tworzy poruszającą oś fabularną.

Film nie unika trudnych pytań, obrazuje dramat życia w represyjnym systemie, opowiada o nieustannej inwigilacji i ograniczeniach praw człowieka. "Jest to jednak obraz, który każdy z nas powinien zobaczyć, by zrozumieć, z czym naprawdę mierzą się mieszkańcy palestyńskich miast objętych niesprawiedliwą wojną" - zauważa CANAL+.