Serial "Ukryty poziom" zajmuje obecnie 2. miejsce wśród najchętniej oglądanych produkcji na platformie Prime Video, ustępując jedynie kinowej "Czerwonej Jedynce".

15 odcinków, 15 kultowych gier

"Ukryty poziom" to nowy animowany cykl antologii dla dorosłych zawierający oryginalne historie inspirowane najbardziej kultowymi grami wideo na świecie.

Reklama

Seria to dzieło wizjonerskich twórców serialu "Miłość, śmierć i roboty" - Tima Millera i Dave'a Wilsona. Każdy z 15 odcinków jest hołdem złożonym grom i graczom.

Polacy wśród twórców serialowego hitu

Producenci zaprosili do pracy nad serialem najlepsze studia animacji z całego świata. W tym gronie nie mogło zabraknąć Platige Image, które od ponad dwóch dekad słynie z animacji krótkometrażowych, cinematików do najpopularniejszych gier oraz nagradzanych produkcji reklamowych.

Uczestnictwo w projekcie takim jak "Secret Level" to dowód przynależności do elitarnego klubu najlepszych studiów na świecie. Bardzo się cieszę, że podczas tej realizacji mogliśmy kolejny raz korzystać z Platige Motion Capture Studio, które powstało z myślą właśnie o takich produkcjach, ale równie dobrze sprawdza się w pracy nad cinematikami i tworzeniu contentu in game'owego – komentuje Karol Żbikowski, CEO Platige Image.

Reklama

Produkcja krótkometrażowych filmów animowanych jest w DNA Platige Image. Dzięki doświadczeniu i talentowi naszych artystów staliśmy się jednym z czołowych producentów cinematików na świecie. "Secret Level" jest dla nas projektem idealnym. Zarówno pod względem wyborów artystycznych, jak i celów biznesowych, a sama współpraca z Blur Studio była, jak poprzednio - nadzwyczajna. Pracowaliśmy nad odcinkiem "Crossfire" ze świadomością, że jesteśmy częścią czegoś niezwykłego– komentuje Artur Zicz, producent wykonawczy filmu.

Platige Image współpracowało już z Timem Millerem i Blur Studio przy okazji tworzenia stylizowanej animacji "Fish Night", będącej częścią animowanej antologii platformy Netflix "Miłość, śmierć i roboty". Tym razem w ramach "Ukrytego poziomu" studio przygotowało w pełni animowany komputerowo, ale realistyczny film, którego reżyserem – podobnie jak w przypadku "Fish Night" – został Damian Nenow, członek Amerykańskiej Akademii Filmowej i laureat m.in. Europejskiej Nagrody Filmowej za film "Jeszcze dzień życia". Aby powstał tak skomplikowany film, każdy etap jego realizacji musi być perfekcyjnie zaplanowany.

Nasze wcześniejsze doświadczenia z Blur Studio sprawiły, że otrzymaliśmy pełne zaufanie, by na podstawie scenariusza stworzyć ponad 15-minutowy, pełen akcji odcinek. Przygotowaliśmy bardzo szczegółowy plan działań, który na kolejnych etapach "wystarczyło" dopracowywać. Powstało ponad tysiąc szkiców, ale nigdy nie stworzyliśmy tradycyjnego storyboardu – wyjaśnia Damian Nenow, reżyser. Zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy i wyrenderowaliśmy całe miasto, w którym dzieje się akcja. Stworzyliśmy również stuntvizy, dzięki którym wiedzieliśmy, czy choreografia walk kaskaderskich pasuje do filmu. Gdy wszystko było gotowe, mogliśmy ruszyć z pracami nad mocapem – dodaje.

Plan zdjęciowy był podzielony na dwie lokalizacje – kaskaderskie sesje mocap były nagrywane w naszym Motion Capture Studio, natomiast performance capture i sceny dialogowe z aktorami, których podobizny zostały wykorzystane w filmie, zrealizowano w Los Angeles – wyjaśnia Marina Borokhova, producentka w Platige Image.

Przy każdej realizacji staramy się dawać od siebie coraz więcej. Tworząc odcinek "Secret Level", przygotowaliśmy to, z czego Platige Image słynie od lat, czyli realistyczne elementy graficzne, ale również wykorzystaliśmy nowe narzędzia, takie jak MetaHuman Animator i skalibrowaliśmy je do naszych potrzeb. Dzięki temu stworzyliśmy realistyczną animację twarzy, pochodzącą z performance capture, czyli w całości nagraną na planie. Więcej szczegółów dotyczących naszej pracy nad "Crossfire" będzie można zobaczyć na materiałach wideo, które wkrótce opublikujemy– komentuje Hubert Zegardło, VFX Supervisor w Platige Image.

Niesamowita obsada dubbingowa

Twórcom udało się nakłonić do udziału w projekcie największe gwiazdy światowego kina. Głosów postaciom udzielili m.in. Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Michael Beach, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Aidan Bristow.

Specjaliście spekulują, że "Ukryty poziom" może osiągnąć wielomilionową oglądalność na poziomie największego tegorocznego hitu Prime Video - serialu "Fallout" - również opartego na kultowej grze.