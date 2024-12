Film "Dwie siostry" wejdzie na polskie ekrany 21 lutego 2025 roku.

O czym jest film?

Dwie od lat skonfliktowane ze sobą siostry - Jaśmina i Małgorzata - wyruszają z Warszawy do Charkowa, by przywieźć stamtąd ciężko rannego ojca. Po wybuchu wojny w Ukrainie mężczyzna pracował tam jako wolontariusz, przewożąc materiały medyczne. Relacja sióstr nigdy nie należała do najłatwiejszych. Młodsza Małgorzata zawsze czuła się gorsza, bardziej wyobcowana i niechciana. Miała poczucie, że ojciec faworyzuje starszą Jaśminę. Teraz jednak, dla dobra najbliższej im osoby, dziewczyny muszą połączyć siły i porzucić dawne urazy. Czy im się to uda? Czy w tym nieludzkim świecie, do jakiego dotarły, znajdzie się miejsce na miłość, zrozumienie i wybaczenie?

Kto stoi za filmem?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Łukasz Karwowski ("Jedna dusza", "Mała Wielka Miłość", "Południe Północ").

Ekipa filmu realizowała go w niesłychanie skomplikowanych i niebezpiecznych warunkach, niejednokrotnie będąc zmuszoną do zmiany planów zdjęciowych i dostosowując się do sytuacji militarnej czy poleceń wojskowych.

Ze względu na tematykę "Dwóch sióstr" twórcom udało zaprosić się do współpracy najbardziej znaną i cenioną ukraińską aktorkę, Irmę Witowską ("Smak wolności", "Moje myśli są ciche"), jak również kilku innych czołowych aktorów ukraińskich, jak Maryna Koshkina ("Snajper. Biały kruk", "Karpaty. Miłość i zdrada") czy Oleksandr Rudynskyy ("Django", "Wierzyć").

Dwie tytułowe bohaterki zagrały polskie aktorki młodego pokolenia - Karolina Rzepa ("Najlepszy", "Republika dzieci") i Diana Zamojska ("Zabawa zabawa", "Kamerdyner", "Śluby panieńskie"). W znaczącej roli pojawia się też Szymon Kuśmider ("Rozwodnicy", "Kos", "Informacja zwrotna").