Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z okazji 95. rocznicy urodzin reżysera odbędzie się w dniach 2-5 grudnia 2024 w warszawskim kinie Kultura.

95. rocznica urodzin Barei

95 lat temu, 5 grudnia 1929 roku urodził się Stanisław Bareja, jeden z najlepszych polskich reżyserów komediowych XX wieku. Jego filmy, takie jak "Miś", "Niespotykanie spokojny człowiek", "Nie ma róży bez ognia", czy serial "Zmiennicy", zyskały status dzieł kultowych, także za sprawą dziesiątek żyjących własnym życiem scen i cytatów. "Klient w krawacie jest mniej awanturujący się", "Mój mąż z zawodu jest dyrektorem", "Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem" – to one z humorem opisywały absurdy PRL-owskiej rzeczywistości. Nie dziwi zatem, że reżyser określany jest jako przenikliwy kronikarz ówczesnej codzienności, wraz z jej wszystkimi nonsensami. Przecież sam w wywiadzie dla "Kina" w 1967 roku powiedział: Chyba w ogóle dlatego zostałem reżyserem, by móc robić komedie. Scenariusze swoich najsłynniejszych filmów pisał albo z Jackiem Fedorowiczem ("Poszukiwany, poszukiwana", "Nie ma róży bez ognia"), albo ze Stanisławem Tymem ("Brunet wieczorową porą", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?", "Miś").

Stanisław Bareja do życia powołał plejadę ekranowych bohaterów, którzy pozostają w zbiorowej wyobraźni Polaków. W jego filmach i serialach pojawili się tacy aktorzy i aktorki, jak Krzysztof Kowalewski, Stanisława Celińska, Wiesław Gołas, Ewa Błaszczyk, Stanisław Tym, Bohdan Łazuka czy Wojciech Pokora. Publiczność szybko pokochała filmy reżysera "Misia", a za sprawą swojej uniwersalności i ponadczasowego humoru pozostają one aktualne i chętnie oglądane przez kolejne pokolenia widzów.

Stanisław Bareja zmarł w 1987 roku. W 2008 został ogłoszony Reżyserem Komediowym Stulecia, zdobywając Specjalną "Złotą Kaczkę" 100-lecia Polskiego Kina, a w 2011 roku na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto jego gwiazdę w słynnej Alei Gwiazd.

Podczas przeglądu filmów Stanisława Barei publiczność zobaczy trzy filmy: "Nie ma róży bez ognia", "Przygoda z piosenką", "Niespotykanie spokojny człowiek" i pierwszy odcinek serialu "Zmiennicy" zatytułowany "Ceny umowne". Z publicznością spotkają się m.in. autor zdjęć filmowych Andrzej Ramlau i aktorzy Bohdan Łazuka, Małgorzata Potocka, Mieczysław Hryniewicz, reżyserka obsady Violetta Buhl, piosenkarka Irena Santor oraz Jan Bareja, syn Stanisława Barei.

Program przeglądu filmów Barei

2 grudnia (poniedziałek)

19:00 – rozmowa Grażyny Torbickiej z Bohdanem Łazuką i Ireną Santor

19:30 – pokaz filmu "Przygoda z piosenką", reż. Stanisław Bareja (1968 r., 93 min)

Jest to jeden z mniej znanych filmów Barei. Komedia muzyczna, której temat zaczerpnięty został z operetki "Miss Polonia" Jerzego Jurandota i Marka Sarta. Po zdobyciu nagrody na festiwalu w Opolu Mariola Brońska wyjeżdża na występy do Paryża. Na miejscu okazuje się, że jej impresario jest hochsztaplerem. Mariola musi poradzić sobie z nową rzeczywistością. Film zrealizowano z dużym rozmachem; zdjęcia kręcono w Warszawie, Łodzi, Opolu i Paryżu, wykorzystano także efektowne sceny baletowe w choreografii i wykonaniu wybitnych tancerzy - Krystyny Mazurówny i Gerarda Wilka.

3 grudnia (wtorek)

19:00 – rozmowa Grażyny Torbickiej z Andrzej Ramlauem

19:30 – pokaz filmu "Nie ma róży bez ognia", reż. Stanisław Bareja (1974 r., 91 min), film zrekonstruowany cyfrowo

Najlepsza komedia o problemach mieszkaniowych w Polsce Ludowej. Główni bohaterowie, Wanda i Janek, gnieżdżą się w maleńkim pokoiku w starej willi i marzą o własnym mieszkaniu. Pewnego dnia niejaki Malinowski oferuje im zamianę pokoju na mieszkanie w nowym budownictwie. Zachwyceni taką perspektywą, młodzi małżonkowie przyjmują propozycję, ale rzeczywistość okazuje się odległa od marzeń. W "Nie ma róży bez ognia" reżyser nawiązuje do klasycznych amerykańskich komedii. W filmie wystąpili m.in. Jacek Fedorowicz, Stanisława Celińska i Stanisław Tym.

4 grudnia (środa)

19:00 – rozmowa Marcina Radomskiego z Małgorzatą Potocką i Janem Bareją

19:30 – pokaz filmu "Niespotykanie spokojny człowiek", reż. Stanisław Bareja (1975 r., 56 min), film zrekonstruowany cyfrowo

Komedia obyczajowa ze scenariuszem Andrzeja Mularczyka. Główną rolę gra Janusz Kłosiński. Wciela się w postać Stanisława Włodka, rolnika, który po zakończeniu II wojny światowej przybywa z zabużańskiej wsi na Ziemie Odzyskane z zamiarem założenia tu gospodarstwa. Tam w imię miłości do ziemi usiłuje wszelkimi sposobami przeszkodzić synowi w ożenku z ukochaną dziewczyną. Jego działania wywołują całą lawinę tragikomicznych nieporozumień. W filmie wystąpili również Małgorzata Potocka i Jan Bareja, syn Stanisława Barei.

5 grudnia (czwartek)

19:00 – rozmowa Grażyny Torbickiej z Mieczysławem Hryniewiczem i Violettą Buhl

19:30 – pokaz odcinka 1. "Ceny umowne" serialu "Zmiennicy", reż. Stanisław Bareja (1986 r., 56 min), serial zrekonstruowany cyfrowo

"Zmiennicy" to kultowy polski serial komediowy. Młoda dziewczyna w przebraniu mężczyzny zatrudnia się jako kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym. Tylko w ten sposób może otrzymać posadę. Wraz ze swoim zmiennikiem jeździ taksówką po Warszawie. Świat zza szyb "taryfy" wygląda czasem śmiesznie, czasem groteskowo, a niekiedy tragikomicznie. Z kolei studiujący w stolicy Taj o dźwięcznym imieniu Krashan Bhamaradżanga ma kłopoty z wierzycielami. W jaki sposób splotą się ich losy i co z tego wyniknie?

Wstęp bezpłatny

Wstęp na projekcje i spotkania na podstawie bezpłatnych wejściówek dostępnych w kasie kina od 28 listopada od godz. 17:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 wejściówki na każdy dzień przeglądu. Kino nie przyjmuje rezerwacji. Miejsca są nienumerowane