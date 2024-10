"Już nie musicie szukać filmu na tegoroczne Halloween. On sam was znalazł" - zachęca dystrybutor.

O czym jest "Demon"?

"Demon" ("The Demon Disorder") opowiada historię trzech braci Reilly'ch: Grahama, Jake'a i Phillipa.

Reklama

Graham powraca do rodzinnego domu zaalarmowany przez młodszego brata, Jake’a, który twierdzi, że coś niepokojącego dzieje się z ich najmłodszym bratem. Phillip od pewnego czasu zachowuje się coraz dziwniej, traci kontakt z rzeczywistością, przestaje być sobą. Gdy Graham i Jake zdają sobie sprawę, że Phillip został opętany przez żądnego krwi demona, nie wiedzą jeszcze najgorszego. To duch ich ojca powrócił, by pomścić dawną krzywdę. Który z nich zabierze do grobu przerażającą rodzinną tajemnicę?

Kto stoi za "Demonem"?

Za kamerą horroru stanął ekspert od efektów specjalnych Steven Boyle, dla którego film stanowi debiut reżyserski. Przed kamerą stawili się Charles Cottier ("Zatoka serc"), John Noble ("Obecność 3: Na rozkaz diabła") oraz Dirk Hunter ("Zombie z Berkeley").