Film w premierowy weekend zanotowali ponad 3 miliony wyświetleń, a ta liczba stale rośnie.

"Rozwodnicy" hitem na świecie

Film jest numerem jeden Netflixa nie tylko w Polsce, ale również w Ukrainie i Urugwaju. Ponadto okupuje obecnie ósmą pozycję na liście TOP 10 najpopularniejszych tytułów platformy na świecie.

Co więcej, film podoba się zachodnim krytykom. "Jest subtelny w komedii i łagodny w dramacie. I to właśnie czyni go uroczym - to nietuzinkowe podejście do ciężkich tematów, takich jak rozwód i religia" - pisze John Serba z portalu Decider.

"Ta historia wydaje się wyraźnie polska w swoim punkcie widzenia; mogłaby nie zyskać zbyt dużej popularności, gdyby rozgrywała się w krajach, w których Kościół nie jest tak wszechobecny i nastawiony na utrzymanie swojej władzy i wpływów" - zauważa krytyk.

Kto stoi za "Rozwodnikami"?

Komedię wyreżyserowali były krytyk filmowy Michał Chaciński, który stawał już za kamerą ("Planeta singli 3"), oraz Radosław Drabik, scenarzysta "Planeta singli", dla którego film jest debiutem reżyserskim. Chaciński odpowiada również za scenariusz napisany wraz z Łukaszem Światowcem ("Cały ten seks").

Główne role w filmie zagrali Magdalena Popławska i Wojciech Mecwaldowski, a partnerują im Tomasz Schuchardt, Michalina Łabacz, Aleksandra Grabowska, Michał Pawlik, Szymon Kuśmider i Oliwia Drabik.

O czym są "Rozwodnicy"?

Dwie dekady po rozwodzie i obraniu osobnych życiowych ścieżek para byłych małżonków, grana przez Magdalenę Popławską oraz Wojciecha Mecwaldowskiego, rozpoczyna starania, aby uzyskać oficjalne orzeczenie nieważności ich krótkiego małżeństwa. Ze zdziwieniem odkrywają, że znaleźli się w niekończącej się spirali kościelnych przepisów, a wspólne utarczki z księżmi ponownie zacieśniają ich więzi, wprowadzając chaos w życie ich obecnych partnerów i dzieci.